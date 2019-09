UPA-A pide que se declare zona catastrófica para los municipios afectados por la gota fría

Daños por lluvías en Almería.





La organización agraria UPA-Andalucía ha solicitado este viernes al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la declaración de zona catastrófica para los municipios afectados de Almería por los graves daños provocados por la gota fría.



Asimismo, en una nota, ha pedido que la Junta de Andalucía habilite ayudas para el restablecimiento de terrenos agrícolas y el potencial productivo dañado por esta catástrofe climatológica.



Según ha advertido, "gran parte" del Levante español está viviendo una situación "dramática" debido a las lluvias torrenciales y las inundaciones que la gota fría está trayendo consigo y, especialmente desde Almería capital hasta Pulpí, se han registrado "importantes" destrozos para la agricultura, con caminos anegados, infraestructuras e instalaciones de riego dañadas, pérdidas en cosechas, y desgraciadamente, una pérdida humana.



La secretaria general de UPA Almería, Francisca Iglesias, ha apuntado que, aún es pronto para cuantificar los daños, "van a ser elevados". Así, en Níjar y municipios colindantes, zona con muchos invernaderos cercanos a ramblas y barrancos, estos se han visto inundados, gran parte de sus instalaciones destrozadas, y para los propietarios es prácticamente imposible acceder a ellos.



"La razón principal por la que se han producido estas anegaciones es la suciedad que los cauces y canales arrastran, con basura, maleza y plásticos. Desde UPA Almería llevamos mucho tiempo solicitando a lasadministraciones, pues es su competencia, que se hagan cargo de su limpieza para evitar estos desastres para las explotaciones", ha denunciado Iglesias.



En el caso de las huertas al aire libre, que ocupan localidades como Huércal-Overa, Pulpí o Cuevas de Almanzora, la cosecha de hortalizas también puede verse gravemente afectada. En cuanto a los cultivos de almendro que se concentran en el Alto Almanzora y Los Vélez, los agricultores no pueden entrar en sus tierras, donde se ha perdido más del 50 por ciento de la cosecha.



En lo que a seguros agrarios se refiere, UPA-A ha afirmado que son pocos los propietarios que tienen póliza contratada, debido a "su elevado coste y al mal planteamiento actual del sistema de seguros". Así, ha reconocido que "la mayoría de los invernaderos carecen de seguro y, en el caso del almendro, el fruto que se desprende del árbol no es indemnizable, por tanto, no les compensa contratar".

