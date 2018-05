Unidos Podemos presenta sus enmiendas a los PGE en Almería por valor de más de 300 millones de euros

Lucía Ayala afirma que los presupuestos del gobierno son “antialmerienses y condenan a ser una provincia de segunda”



Ayala y Amate, en rueda de prensa

ALMERÍA.- Unidos Podemos ha presentado un total de 2150 enmiendas a los presupuestos generales del Estado. En la provincia de Almería se han registrado 15 iniciativas de carácter territorial por un valor de 103 millones de euros, destacando los 53 millones de € para la alta velocidad o los 20 del Plan especial de empleo, que sumadas a las que con carácter estatal influyen en la provincia sumarían un total de 318 millones de euros. Cifra muy superior la propuesta por el Gobierno y que llevarían a Almería de tener una inversión por persona de 62€ a crecer hasta más de 200 por persona, situándola en la media del Estado, lo cual sería una inversión “digna y justo la que merece la ciudadanía de Almería después de años de maltrato” según palabras de Lucía Ayala. Esta declaración se ha producido durante la rueda de prensa ofrecida esta mañana en la cual han participado la diputada y coordinadora de Izquierda Unida en la provincia, María Jesús Amate y la parlamentaria andaluza de Podemos por Almería, Lucía Ayala.

Lucía Ayala ha explicado algunas de las enmiendas sobre la provincia de Almería, afirmando que junto a las andaluzas y estatales que repercuten directamente en la provincia sumarían 318 millones de euros. Ayala ha asegurado que los presupuestos de Rajoy “suponen una condena a muerte de la provincia, aportando solo 62€ de media por habitante, muy por debajo de los 217 estatales de media”. Así Ayala ha hecho hincapié en que si las medidas son “antiandaluzas”, concretamente son aún más “antialmerienses” y que con las enmiendas de Unidos Podemos “superarían los 200€ por habitante, devolviendo así a la ciudadanía de nuestra provincia lo que merece y que Almería deje de ser una provincia de segunda”.

Lucía Ayala ha explicado algunas de las medidas provinciales como la comisaría de Policia Nacional en Roquetas de Mar. Algo que para la parlamentaria es “incomprensible, siendo una de las 14 ciudades más pobladas de Andalucía” y poniendo el ejemplo de como las cifras de delincuencia en asuntos como robos de coches “casi duplican a las de la capital, que tiene el doble de población”.

Ayala ha continuado hablando sobre las mejoras en infraestructuras, tales como los 29 millones que se destinarían a la mejora de la red ferroviaria, con mejoras de trayectos o recuperación de servicios como el de Barcelona; el cercanías para el poniente; la conexión con Murcia; conexión con el puerto; mejora de la electrificación de la línea Almería- Granada o la eliminación de pasos a nivel. Algo que, según Ayala, “es un bloque importantísimo de las enmiendas, pues son ya carencias históricas y se necesita vertebrar el territorio rural y urbano”. La parlamentaria ha hablado también de la línea de alta velocidad, donde ha indicado que los presupuestos recogen inversiones para el tramo murciano del Corredor pero nada para Almería, lo cual considera “una promesa falaz, al decir que no hay dinero para Almería este año pero que lo habrá el que viene” y que esto puede “ser una condena a que Almería esté desconectada durante décadas” y destaca los 53 millones de € que enmienda Unidos Podemos. También ha destacado Ayala la enmienda referida a la necesidad del túnel de desagüe en la balsa del sapo.

Ha finalizado Ayala hablando de las enmiendas de carácter social que afectan a Almería y que moverían 215 millones de euros que según Ayala “según la medida referida al cumplimiento del Estatuto, Almería tendría un peso poblacional del 8%. De ahí saldrían esos 215 millones en base a los 2500 millones destinados a todo el Estado, lo cual sería un reparto justo y equitativo sin tener provincias de primera y segunda” como el plan de erradicación de las violencias machistas, el desarrollo de escuelas infantiles, el plan de renta garantizada o las medidas para transformar el modelo productivo.

Una Almería maltratada que debe prosperar

María Jesús Amate ha afirmado que estas enmiendas se presentan ya que “los presupuestos no reflejan la supuesta salida de este tiempo de recesión que ha tenido España”, afirmando que los presupuestos generales no reflejan en absoluto esa supuesta salida de la que habla el Gobierno. Amate ha hablado además de “una Almería maltratada por unos presupuestos que la siguen sumiendo en el olvido” y que a pesar del pequeño aumento en inversiones siguen colocando a Almería como la tercera provincia del país con menos inversión.

Amate ha hablado también de la enmienda que exige el cumplimiento del Estatuto de Autonomía y que permitiría un reparto de las inversiones de una forma más proporcional a la población, así como un mínimo para planes de empleo de 20 millones por provincia. Ha explicado también la repercusión que tendría la inversión en el pacto sobre la violencia de genero. Para finalizar, la diputada provincial ha asegurado que estos presupuesto tan nocivos para nuestra provincia vienen “no son solo una continuidad de los recortes de Rajoy, sino que son respaldados por Ciudadanos, quienes no son capaces de alzar la voz para pedir dignidad para la provincia” por lo cual tiene claro que las enmiendas de Unidos Podemos “son realistas, mejoran la situación de la provincia y ayudaran a que la provincia prospere”.

ENMIENDAS DESTACADAS

CONEXIONES FERROVIARIAS

- Electrificación de la línea Almería-Granada: 2 millones € (tramos pendientes).

- Mejoras en los trayectos a Madrid y a Granada: 3 millones €

- Reducción de los tiempos de viaje

- Plazas para Personas de Movilidad Reducida

- Mejora de los trazados

- Recuperación de servicios (ej. Barcelona)

- Cercanías para la zona del Poniente: 2 millones €

- Conexión Murcia-Baza-Guadix: 2 millones € (estudio para recuperar este

servicio que se suspendió en los años 80).

- Conexión de la red ferroviaria con el Puerto de Almería: 10 millones € (mejora de

servicios y competitividad).

- Eliminación de los pasos a nivel de la provincia: 10 millones € (reducción de riesgos de accidentes).

PROVINCIALES

- Comisaría de Policía Nacional de Roquetas de Mar: 100.000 €

- Balsa del Sapo: 180.000 €

Túnel de desagüe para evitar inundaciones en caso de crecida de la Balsa. Inundaciones que afectarían a las 140 hectáreas de invernaderos que hay alrededor, y a las viviendas de Las Norias.

PROPUESTAS ESTATALES CON IMPACTO EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA

- Plan de Erradicación de las Violencias Machistas: 210 millones para

Andalucía (inmediata puesta en marcha de medidas recogidas en el Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género).

- Escuelas Infantiles de 0 a 3 años gratuitas: 540 millones para And

(subvenciones a las familias y creación de red de escuelas públicas).

- Plan de Renta Garantizada: 600 millones para Andalucía (gradual, 1er año para personas por debajo de umbral de la pobreza).

- Medidas para transformar el modelo productivo:

- Plan de Eficiencia Energética: 1.300 millones en total.

- Economía social, Idi, transición energética y desarrollo de renovables: 75

millones para Andalucía.