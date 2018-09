Unas urnas recogerán por la provincia el apoyo formal de la sociedad a la candidatura 'Almería 2019'

Un total de 300 urnas de cartón se repartirán por toda la provincia para que la sociedad almeriense pueda "dejar constancia" mediante la firma de una carta de adhesión de su apoyo a la candidatura 'Almería 2019'. Todas estas firmas acompañarán la documentación que el Ayuntamiento presentará para que la ciudad sea elegida Capital Española de la Gastronomía.



Esta es la primera actuación que van a desarrollar de manera conjunta el Ayuntamiento y la Diputación de Almería dentro del convenio de colaboración firmado entre ambas administraciones para seguir dando pasos hacia el objetivo de obtener la capitalidad gastronómica para el próximo año.



El presidente de la Diputación, Gabriel Amat, y el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, han rubricado este martes en el Palacio Provincial el acuerdo de colaboración en el que se enmarca la iniciativa de recogida de firmas de apoyo a la candidatura de 'Almería 2019'.



Fernández-Pacheco ha explicado que la Diputación se encargará de repartir las urnas de cartón por todos los municipios y dependencias provinciales, y el Consistorio hará lo mismo en la ciudad. Estas urnas llegarán "a todos los rincones" para facilitar que todo aquel que lo desee firme su carta de adhesión a la candidatura de Almería a Capital Española de la Gastronomía en 2019.



Todas las firmas acompañarán al dossier que enviará el Ayuntamiento, a partir del 27 de septiembre, al jurado encargado de designar a la sucesora de León como Capital Española de la Gastronomía. Con el apoyo de la sociedad almeriense, "no habrá más opción posible que obtener la designación", ha afirmado el alcalde.



Ramón Fernández-Pacheco ha agradecido la "lealtad institucional y el interés" por la colaboración entre la institución provincial y el Consistorio "en muchas iniciativas", aunque ha incidido en la importancia del proyecto de 'Almería 2019', que "nace con la vocación clara de situarnos en el mapa de las ciudades en las que la gastronomía es un importante atractivo turístico".



"Este ya es un proyecto ganador, aunque no se consiga la designación el próximo 17 de octubre, porque la sociedad se ha volcado con el mismo y las expectativas se han sobrepasado con creces", ha asegurado. "'Almería 2019' no es una meta, es el inicio de algo que hará que en los próximos años la provincia siga mejorando en calidad de vida desde el apoyo a sus principales sectores productivos".



El alcalde ha reconocido el "apoyo de muchos municipio, que han presentado mociones en sus plenos para adherirse a la candidatura" y ha incidido en la importante campaña de promoción que está realizando la marca 'Sabores Almería', "comprometida desde el principio con el proyecto".



Gabriel Amat, presidente de la Diputación Provincial, ha reconocido que la candidatura de Almería a Capital Española de la Gastronomía es una "importante iniciativa" en la que el Ayuntamiento "está realizando un gran esfuerzo digno de celebrar".



"Toda la provincia tiene que ir de la mano colaborando con el Ayuntamiento en este proyecto. 'Sabores Almería', que ya engloba a más de 150 empresas bajo su paraguas promocional, está haciendo una intensa publicidad para conseguir la capitalidad. Un objetivo que unidos se conseguirá", ha afirmado Amat.



El presidente también ha recordado que "colaboración institucional, económica y todo lo que sea necesario de la Diputación, siempre lo va a tener el Ayuntamiento de Almería".





