Unanimidad en la moción de Cs para la organización de una feria de adopción de animales

Intervención de Burgos en el pleno

ALMERÍA.- El pleno del Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad la moción defendida por el Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) para la organización y desarrollo de una feria de adopción de animales y de promoción y de concienciación de una tenencia responsable. “Es prioritario que en una sociedad moderna, como la que vivimos, se de posibilidad a la ciudadanía de conocer las virtudes de la adopción de mascotas como alternativa a la compra”, ha destacado durante su intervención el concejal de Cs, Rafael Burgos.

Para el edil de la formación naranja “resulta evidente que nuestra sociedad avanza en la sensibilidad hacia la vida y la dignidad de los animales” y, en este sentido, actuando desde el Ayuntamiento de Almería “es preciso generar eventos y actividades que den a a conocer a los ciudadanos la posibilidad de adoptar una mascota, apoyando la encomiable labor de las sociedades protectoras y centros de acogida”.

Además, el concejal de Ciudadanos Rafael Burgos ha defendido en el debate plenario la importancia de concienciar sobre la responsabilidad en la adopción de animales porque, según sus palabras, “se trata de seres y no de objetos que se pueden abandonar cuando ya no nos son útiles”. Asimismo, el representante de la formación naranja ha destacado la necesidad de sensibilizar a los ciudadanos sobre los valores positivos que aportan los animales de compañía y que, en muchas ocasiones, incluso son una ayuda muy importante en acciones de asistencia y terapia.

“Ciudadanos siempre se ha posicionado a favor de la consideración y respeto hacia los animales de compañía y prueba de ello es la iniciativa que llevamos al Congreso de los Diputados para modificar el Código Civil, evitando que fueran considerados cosas”, ha recordado el edil de Cs en el Ayuntamiento de Almería. “En Ciudadanos no consideramos a los animales un tema menor y creemos necesario que las personas entiendan que un animal de compañía no es un capricho temporal sino una responsabilidad a largo plazo”, incidiendo en que “el maltrato y el abandono de animales no son compatibles con una sociedad desarrollada”.

Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Almería ha propuesto desarrollar, al menos una vez al año, una feria que promueva la adopción del máximo número posible de animales que hoy están en refugios; informar sobre las medidas que pueden contribuir a disminuir el abandono, además de dar a conocer el esfuerzo que cada día hacen cientos de personas a título individual en esta provincia para defender a los animales.