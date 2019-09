Una nueva voluntaria viaja a Polonia gracias a Iniciativas Europeas de la Diputación Provincial

Carmen Navarro y María Victoria Alonso





La Diputación Provincial de Almería apuesta por el voluntariado y la movilidad europea como una posibilidad de mejora de las experiencias y capacitaciones profesionales que pueden facilitar el acceso al mercado laboral de los jóvenes de la provincia de Almería.



Una nueva almeriense se ha sumado al programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad, que gestiona la institución provincial a través del Área de Promoción Económica y Empleo.



María Victoria Alonso, que ha estudiado el Grado de Educación Infantil, permanecerá del 1 de octubre al 30 de junio de 2020 en Cracovia, en la organización Strim (Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Mlodziezy), en un centro de Educación Infantil para niños de entre 3 y 6 años.



El principal cometido de María consistirá en organizar actividades para los alumnos, entre las que tendrá que diseñar acciones que fomenten el conocimiento de la cultura y lengua españolas. El proyecto en el que participa se llama 'Together = Further'.



La diputada de Promoción Económica y Empleo, Carmen Navarro, ha entregado a la voluntaria la documentación necesaria para emprender esta acción de voluntariado europeo y le ha recordado que "no se marcha sola, sino que cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial, ya que el trabajo administrativo se ha hecho desde esta institución, pero, lo importante, es que cuenta con la red y garantía de la Diputación durante el tiempo que esté fuera".



En este sentido, Navarro ha destacado la "universalidad" de este proyecto que acerca Europa a los jóvenes almerienses y ha remarcado los beneficios que esta experiencia reporta a los voluntarios y que, además, "María Victoria está exportando España y a la provincia de Almería. Es un honor incluirla en el grupo de voluntarios que ya han participado en esta propuesta", ha dicho.



Por su parte, María Victoria Alonso emprende esta nueva etapa con "mucha ilusión", y ha precisado que sus motivaciones se centran en "aprender idiomas y conocer otros lugares y culturas.



"Espero disfrutar de la experiencia, conocer otra forma de vida, otro país y, al mismo tiempo, sentirme segura con el trabajo que voy a desarrollar, que está relacionado con mi formación académica", ha añadido la participante.



El Servicio Voluntario Europeo (SVE) es una experiencia de aprendizaje que permite a los jóvenes mejorar o adquirir distintas competencias que redundan en su desarrollo personal, educativo, formativo y profesional desarrollando la actividad de voluntariado en un país distinto al de residencia.



Las labores a desempeñar se realizan a tiempo completo durante un periodo que va de los 6 a 12 meses y son un beneficio además para la comunidad de destino en ámbitos como la cultura, juventud, educación, integración o medio ambiente, entre otras áreas.



Para poder ser voluntario hay que cumplir una serie de requisitos, como son tener entre 18 y 30 años cuando se solicita la subvención, ser residente legal en España, tener deseo de implicarse en un proyecto solidario de carácter voluntario y tener una organización de acogida, de envío (la Diputación Provincial) y de coordinación (la de coordinación y acogida suele ser la misma).



Hay una serie de pasos para ser voluntario europeo que se pueden conocer a través de la web de Europe Direct Almería (www.europa.almeria.es), también mandando un correo electrónico a peuropeos@dipalme.org con el asunto SVE más tu nombre o llamando a los teléfonos 950211810/11/12.

