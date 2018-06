CEIP Fuentesantilla del Puente del Río





Una maestra del CEIP Fuentesantilla del Puente del Río, en Adra (Almería), ha denunciado ante la Guardia Civil haber sufrido el pinchazo de las ruedas de su vehículo después de que supuestamente hubiera recibido "amenazas" en el centro escolar.



La delegada territorial de Educación de la Junta en Almería, Francisca Fernánez, ha señalado a Europa Press que se tiene constancia de dicha denuncia aunque aún se están "haciendo averiguaciones" al respecto puesto que "no hay constancia" de que el autor "haya sido un miembro de la comunidad educativa" al tiempo que "de manera formal" no les constan "otras circunstancias", como las presuntas amenazas.



Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a Europa Press que en la tarde de este miércoles se interpuso una denuncia en el puesto de Adra por estos hechos en la que se indicaban los daños sufridos en las cuatro ruedas del vehículo, aunque no se especificaban amenazas de ningún tipo ni se denunciaba la participación directa de escolares, por lo que la investigación está abierta a todos los ámbitos.



La titular provincial de Educación ha explicado que desde la dirección del centro no se ha especificado que haya problemas de "convivencia" en dicho centro, aunque la Junta de Personal Docente de Almería mantiene que lo sucedido "no es un hecho aislado" así como tampoco "es la primera vez que se producen daños y desperfectos en este centro educativo", lo que habría sido denunciado por el director ante la Guardia Civil, según su versión.



La Junta de Personal Docente no Universitaria de Almería ha mostrado su "solidaridad y apoyo" a la maestra del CEIP, al tiempo que han asegurado que las amenazas y actos vandálicos "se han venido produciendo desde hace tiempo", lo que es "preocupante para los trabajadores del colegio", quienes "en muchos casos" temen "represalias".



La entidad ha señalado que este es el quinto caso que registran de forma pública desde la aprobación del protocolo de denuncia de las agresiones en los centros educativos de Almería, con lo que han lamentado que estos hechos "se sigan produciendo". "No cejaremos en nuestro empeño por denunciar la situación que sufre el profesorado afectado", han advertido antes de reclamar medidas "eficaces y contundentes" a la Administración andaluza.

--EUROPA PRESS--