Obras del Centro Comercial Torrecárdenas





Una juez de Almería ha abierto diligencias previas para esclarecer presuntas irregularidades denunciadas en el proyecto de construcción del Centro Comercial Torrecárdenas, cuya apertura se prevé para el día 25, y ha requerido a Ayuntamiento de la capital y Junta de Andalucía para que remitan información que permita aclarar si esas supuestas "deficiencias se subsanaron" y si hay "posible riesgo para la salud de las personas o el medio ambiente".



La titular del Juzgado de Instrucción 4 de Almería, María del Mar Cruz, quiere saber "a la mayor celeridad" si existen o no, así como "gravedad y efectos" de las deficiencias denunciadas por General de Galerías Comerciales, propietaria del centro comercial Mediterráneo de la ciudad, contra Bogaris, propietaria a su vez del centro comercial Torrecárdenas.



La providencia, adelantada por la Cadena Ser y consultada por Europa Press, solicita al Ayuntamiento que remita el expediente administrativo del proyecto y que indique si las supuestas deficiencias "han sido subsanadas", o, en el caso de no haberlo hecho, explique "las razones de no haberse hecho pese a tener conocimiento de ellas según consta en la documentación aportada " por los denunciantes.



Asímismo, le insta a que "adopte las medidas necesarias en tanto no exista un informe de la concesionaria del servicio de abastecimiento de agua que certifique que se ha cumplido con la normativa y se han subsanado" las citadas irregularidades.



La juez va más allá e incluye entre estas medidas la suspensión del inicio de actividad alguna, así como a que, "previamente a la autorización del inicio de actividad por parte del Ayuntamiento, se acredite ante el juzgado la subsanación de las referidas deficiencias".



Con respecto a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, también acuerda que "a la mayor celeridad posible", informe sobre la "naturaleza" de las deficiencias y "el posible riesgo para la salud de las personas o del medio ambiente que puede, en su caso, provocar la existencia y no subsanación".

