Un tribunal de jurado enjuiciará al investigado por el crimen machista de Huércal de Almería

La juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Almería ha ordenado que la causa contra Francisco S.G.S., acusado de la comisión del crimen machista en el que acabó con la vida de la joven Antonia G.A., de 33 años, en el municipio de Huércal de Almería en enero de 2017, se tramite como tribunal de jurado.



Según han indicado a Europa Press fuentes judiciales, la investigación ha determinado la existencia de indicios suficientes de criminalidad ante la presunta comisión de un delito de asesinato y otro de violación por parte del encausado ante las pruebas practicadas tras haber recibido el informe definitivo de la autopsia.



En su auto, la magistrada recoge que el investigado, natural de El Ejido, fue detenido el 15 de enero de 2017 poco después de que una vecina alertara sobre las 8,00 horas a los agentes de la autoridad al escuchar gritos y fuertes golpes de la vivienda en la que residía la víctima.



En este sentido, fueron dos agentes de Guardia Civil y un agente de Policía Local que se encontraban en las inmediaciones de la vivienda quienes intentaron entrar en la casa sin éxito, si bien en los momentos posteriores consiguieron arrestar al sospechoso cuando trataba de huir del inmueble, situado en el Paseo del Generalife de Huércal de Almería.



Poco después, los agentes hallaron el cuerpo sin vida de la víctima, natural de Canjáyar, en el interior de la vivienda. Según las últimas pruebas, la mujer habría sido agredida sexualmente de forma previa a su muerte, derivada de un shock hipovolémico por degüello.



Ante la transformación de las actuaciones, la juez ha convocado nuevamente la comparecencia del investigado para recibirle declaración al tiempo que le ha requerido previamente que preste una fianza de 200.000 euros para asegurar las responsabilidades de que pudieran imponérsele, según la resolución contra la que cabe recurso de reforma.



Al investigado le constan "numerosos antecedentes" por diferentes delitos cometidos, entre ellos, cuatro condenas por asuntos relacionados con la violencia de género dictadas por diferentes juzgados, algunas de las cuales se remontan a 2007. En el momento de los hechos, contaba con un orden de ingreso en prisión emitida en julio del año anterior ante una condena de un año por estafa y falsedad documental.



Asimismo, en el momento de la detención pesaban sobre él cuatro órdenes de alejamiento de otras tantas parejas anteriores, aunque no se llegaron a registrar denuncias por parte de las víctimas ni de su entorno. La relación entre esta última víctima y el investigado no había durado apenas un mes.



Antonia fue la primera víctima mortal de violencia machista de 2017 en Andalucía, lo que conllevó el rechazo y la repulsa de la sociedad, de forma que posteriormente se han celebrado múltiples y varios actos de homenaje y recuerdo, entre ellos una carrera en su memoria en la que participaron unas 400 personas en su municipio natal el pasado 18 de marzo.



