Un tribunal anula la adjudicación para este curso del servicio de transporte escolar, que se prorroga

Transporte escolar





La Federación Independiente del Transporte de Andalucía (Fedintra) ha saludado la paralización definitiva del concurso público que, sobre rutas de transporte escolar, había publicado este verano la Agencia Pública Andaluza de Educación, APAE, dependiente de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, en Almería.



Esta anulación del pliego de Almería por parte del Tribunal de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía supone la estimación de los fundamentos jurídicos de los transportistas almerienses y la confirmación legal y administrativa de las prórrogas de los contratos de transporte correspondientes a la licitación 2016-2018, que ya fueron prorrogados para el curso 2018-2019 por no haber "obstáculo legal alguno para prorrogarlos en el curso 2019-2020".



A partir de ahora, la APAE tendrá que sacar nuevos pliegos conforme ha establecido en la resolución de este tribunal e iniciar los trámites de una nueva licitación en Almería, según consta en la resolución hecha pública en un comunicado por Fedintra.



El presidente de la patronal independiente, Antonio Vázquez, ha trasladado que espera que esta nueva licitación "sea simultánea en toda Andalucía, para evitar la discriminación sufrida por esta situación en Almería".



El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía ha estimado los recursos de Fedintra y Asatravi y ha anulado los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas del concurso y todo el proceso administrativo de esta licitación.



Cualquier acto administrativo que se hubiera producido, o contratación, como consecuencia de la publicación y confección de dichos pliegos, queda anulado.



Indica que el pliego de cláusulas administrativas publicado por la Agencia Pública Andaluza de Educación no se ajustaba a la Ley de Contratos del Sector Público ya que no aparecían "desglosados en el presupuesto base de la licitación los costes de los servicios del transporte y, entre ellos, el del coste de personal".



"Esto significa que la Administración no puede acreditar que los precios de la licitación sean conformes a los precios de mercado", precisa.



El pliego de prescripciones técnicas tampoco se ajustaba a las exigencias del nuevo reglamento europeo de transporte (ROTT).



"Además de estas deficiencias en el trámite administrativo y en la confección de los pliegos, ha quedado demostrado que no se cumplieron los plazos establecidos para la presentación de ofertas, por lo que los transportistas sufrieron serios perjuicios para el estudio y presentación de los documentos de la licitación", han remarcado desde Fedintra.



Al hilo de esto, han señalado que "ni siquiera se habían cumplido los plazos abreviados para las licitaciones con anuncio previo por razones de urgencia administrativa".



SOLICITAN QUE LOS CONCURSOS NO SEAN MERAS SUBASTAS



Tanto desde Fedintra, como de Asatravi, han abogado por que los concursos y licitaciones del transporte escolar "no se conviertan en meras subastas" y por que se tengan en cuenta criterios objetivos "de modernidad de flota y calidad en el servicio".



Han demandado, asimismo, que el eje central de los mismos sea la satisfacción de los usuarios y el impulso de una movilidad sostenible entre los escolares y ciudadanos de Almería y Andalucía.



Por último, Vázquez ha apuntado que han solicitado una nueva reunión con la APAE "para aportar propuestas que sean estudiadas por la administración a fin mejorar el servicio de transporte escolar en Andalucía, que es lo que verdaderamente importa".

--EUROPA PRESS--