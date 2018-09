Un total de 39 cortometrajes competirán en la sección oficial del Certamen 'Almería en Corto' de Fical

Un total de 39 cortometrajes compertirán en el Certamen





Un total de 39 cortometrajes han sido seleccionados para competir en la sección oficial del Certamen 'Almería en Corto', incluido dentro del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical).



Así lo ha anunciado, en rueda de prensa, el diputado provincial de Cultura, Antonio Jesús Rodríguez. Los trabajos que lucharán por la corona de 'Almería en Corto' proceden de "España, Alemania, Bélgica, Francia, Eslovenia, Ecuador, Perú, Cuba, México, Guatemala, India, Irán, Marruecos y EEUU. Entre ellos, hay "ocho cortometrajes andaluces y cinco almerienses".



En cuanto a la temática, la mayor parte de ellos son de ficción, un total de 26, a los que se suman "seis documentales y siete cortometrajes de animación". En total, en esta edición se han presentado 2.424 trabajos de 102 países, "un crecimiento de entre el diez y el doce por ciento con respecto a 2017".



Los cortometrajes almerienses seleccionados son 'Cazatalentos' (7', animación), de José Herrera; 'Prudence' (3', animación), de Concha Alonso Valdivieso; 'Ayer o anteayer' (9', ficción), de Hugo Sanz; 'Porque la sal' (23', documental), de Nicolás Cardozo Basteiro; y 'Domesticado' (17', ficción), de Juan Francisco Viruega.



El resto de cortometrajes españoles son 'Ferides' (9', ficción), de Joan Paüls Vergés; 'Tauromaquia' (28', documental), de Jaime Alekos; 'Jauría' (19', ficción), de Gemma Blasco; 'Un país extraño' (20', ficción), de Laura Pousa; 'Silencio por favor' (17', ficción), de Carlos Villafaina; 'El nadador' (18', ficción), de Pablo Barce; 'Scratch' (20', ficción), de David Valero; 'El monte' (13', documental coproducido con Cuba), de Claudia Claremi; 'El beso' (19', ficción), de David Priego; y 'Kyoko' (20', documental), de Marcos Cabotá y Joan Bover.



Además, también son representantes nacionales 'La pureza' (5', documental), de Pedro Vikingo; 'Mujer y filipina' (17', ficción), de Luis J. Barroso; 'Valor' (7', ficción), de Sergio Álvarez; 'Seattle' (19', ficción), de Marta Aledo; 'Las rupturas abiertas' (3', ficción), de Juan Carlevaris; 'Crack' (3', ficción), de Julián Candón; 'Un día en el parque' (3', animación), de Diego Porral; y 'Crush' (2', animación), de varios directores.



A nivel internacional, competirán en Fical 'Hégémonie du vide' (Bélgica, 6', animación), de Maeva Jacques; 'Counterfeit kunkoo' (India, 15', ficción), de Reema Sengupta; 'Afterwork' (Ecuador-Perú, 6', animación), de Luis Usonandres Aguilar; 'Walls' (Alemania-Croacia-Palestina, 7', ficción), de Maik Schuster, Max Paschke y Fatmir Dolci; 'Are you volleyball?' (Irán, 15', ficción), de Mohammad Bakhshi; y 'The box' (Eslovenia, 12', animación), de Dusan Kastelic.



También han entrado en la sección oficial 'Pompon girl' (Francia, 26', ficción), de Adriana Soreil; 'Dinosaure' (Francia, 4', ficción), de Pierre Dugowson; 'Taghi' (Irán, 17', ficción), de Koorosh Asgari; 'Valentine' (Bélgica, 24', ficción), de Benjamin Hautenauve; 'Game' (EEUU, 15', ficción), de Jeannie Donohoe; 'Assia' (Marruecos, 11', ficción), de Zairi Malika; 'Desenredar el ser' (Guatemala, 8', documental), de Anais Taracena; 'Carlito se va para siempre' (Perú-Francia, 8', ficción), de Quentin Lazzarotto; 'Fifo' (Bélgica, 12', ficción), de Sacha Ferbus; y 'Mamartuile' (México, 12', ficción), de Alejandro Saevich.





--EUROPA PRESS--