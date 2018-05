Un jurado enjuicia desde hoy al acusado de matar a su bebé de 45 días para dañar a su pareja

Audiencia Provincial de Almería





La Audiencia Provincial de Almería acoge desde este lunes el juicio contra Hicham B., el hombre de 37 años acusado de un delito de asesinato después de que supuestamente acabara con la vida de su bebé de 45 días, tras mantener una discusión con su pareja sentimental, a quien le recriminó que estuviera alimentando al pequeño en lugar de estar "limpiando la casa" momentos antes de los hechos.



Será un tribunal de jurado el que se encargue de enjuiciar al investigado, para quien la Fiscalía solicita 26 años y nueve meses de prisión por un presunto delito de asesinato con agravante de parentesco así como por otros de lesiones en el ámbito de la violencia sobre la mujer y otro de maltrato habitual.



Los hechos tuvieron lugar en la pedanía nijareña de Campohermoso el 24 de junio de 2016, según consta en el escrito provisional del fiscal consultado por Europa Press, en el que se detalla que el acusado habría "golpeado intencionadamente" a su mujer en la cabeza y en rostro sobre las 13,30 horas tras mantener una discusión con ella.



Asimismo, y con el "ánimo de amedrentarla", le dijo que iba a "coger una pistola y matarla a ella y la hijo de ambos" por no tener la casa limpia, a lo que ella le dijo que no podía ocuparse de las labores en cuanto a que estaba alimentando al menor.



De este modo, el acusado "sorpresivamente" le arrebató a su pareja el bebé y "con la firme intención de causarle a este la muerte", lo lanzó contra el suelo en dos ocasiones, evitando la mujer una tercera, lo que hizo que el bebé falleciera a causa de un traumatismo craneoencefálico severo prácticamente en el acto, de acuerdo con el escrito del Ministerio Público.



El fiscal recoge además que la mujer ha sufrido durante más de dos años de convivencia con su pareja "continuas agresiones físicas" consistentes en "patadas y puñetazos" en diferentes partes del cuerpo, al tiempo que ha roto varios de sus teléfonos móviles "para que no hablase con nadie", a la vez que ha recibido amenazas de muerte.



Además de las penas privativas de libertad, el Ministerio Público interesa 31 años y seis meses de alejamiento e incomunicación para el acusado con respecto a la víctima así como el pago de una indemnización de 120.000 euros.



El teléfono 016 es el número de información y asesoramiento jurídico para las víctimas de violencia machista y su entorno. Funciona las 24 horas, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica aunque puede quedar registrado en ciertos terminales. Las personas con discapacidad auditiva o del habla pueden contactar por mensaje de texto en el número 900116016.



PLANEÓ UNA FUGA POR MAR HACIA MARRUECOS



Cabe recordar que, según la investigación policial, el hombre se mantuvo oculto durante días después del crimen puesto que tenía planeado abandonar el territorio español para evadir la acción de la justicia, de manera que iba a hacer uso de una embarcación rápida que la Guardia Civil localizó un día antes de su detención en la cala de Loma Pelada, en el parque natural de Cabo de Gata.



Hicham B. ya había hecho los "contactos necesarios" para la compra de la lancha, detectada por el SIVE y el Servicio Marítimo. En concreto, la embarcación que había buscado para poner rumbo a la costa marroquí tenía más de cinco metros de eslora y un motor de más de 115 caballo, aunque no pudo usarla debido a la presencia de la Guardia Civil en las inmediaciones.



La operación 'Colativi', que se activó el mismo día en que falleció de forma violenta el bebé, culminó una semana después con la detención del sospechoso huido, del que se repartieron fotografías en diferentes terminales puesto que se preveía que intentara escapar por tierra o mar.



Desde un primer momento, la Guardia Civil sospechó que el detenido intentaría abandonar el territorio nacional, por lo que se solicitó la colaboración ciudadana a través de los medios de comunicación y se realizó las actuaciones necesarias con los medios de transporte público, con la intención de evitar que el detenido se fugase a su país.



Fruto de la investigación, los agentes encargados de la misma lograron situar a Hicham B oculto en una caravana ubicada en un poblado chabolista, en las inmediaciones del núcloe de Pujaire en Níjar, por lo que se estableció un dispositivo de vigilancia para cercar el lugar por parte de agentes de la Unidad de Orgánica de Policía Judicial, agentes del Seprona, de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic), así como personal de la UCO.



Tras localizarlo en las inmediaciones de la caravana la tarde del pasado día 1, y al verse sorprendido por la Guardia Civil, el presunto asesino emprendió la huida campo a través, si bien los agentes logran darle alcance y llevaron a cabo su arresto.



El arresto fue el resultado de la investigación desarrollada por agentes del Equipo de Homicidios de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería al objeto de esclarecer los hechos que rodearon y dieron lugar a la muerte en condiciones extremadamente violentas del pequeño.





