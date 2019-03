Un juez de Almería da la razón a una trabajadora y ordena a Correos retirarle una sanción

Ciudad de la Justicia

ALMERÍA.- Un Juez del Juzgado de lo Social nº1 de Almería ha dado la razón a una trabajadora afiliada al Sindicato SiPcte que había sido sancionada por no poder asumir la gran cantidad de trabajo que su jefa le había ordenado llevar.

Los hechos sucedieron en el año 2017 en la unidad de reparto nº 2 de Almería.



Al finalizar su jornada de trabajo la trabajadora llegó a la unidad el reparto con parte de los envíos que no había podido repartir, debido en parte a la gran cantidad de envíos registrados que ésta tenía que asumir de otra sección y que Correos había dejado sin cubrir, además de los problemas que ese día había tenido con su PDA, que es el aparato donde los carteros recogen las datos del cliente así como las firmas .

Correos lleva años sin cubrir las ausencias de los trabajadores que faltan a su puesto de trabajo por distintos motivos y ésto suele ser usado por algunos jefes de unidad, para tratar de intimidar injustamente a su personal eventual pues éste suele ser el más débil en definitiva pretenden hacerles llevar mas carga de trabajo la que éstos pueden asumir ,hablamos del Sistema de Colindancias .



El Sindicato Independiente y Profesional SiPcte ha denunciado en numerosas ocasiones dicho sistema de trabajo ante Inspección de Trabajo, siendo sancionada Correos por no hacer las debidas evaluaciones a sus trabajadores.



Según los hechos probados recogidos en la sentencia, Correos no tiene articulado ningún sistema o protocolo para el caso de que a un trabajador tenga problemas con las PDA , Correos pretende achacar cualquier error de la PDA al trabajador , incluso hay días que estos trabajadores tienen que alargar su jornada debido al mal funcionamiento de las mismas.

Correos había sido avisada por escrito por el responsable del sindicato SiPcte de los numerosos errores que estas máquinas suelen dar.



El sindicato SiPcte va a solicitar a Correos formalmente que implante un protocolo de actuación para que los trabajadores no tengan que asumir los errores en las PDA y que los fallos no se les impute a los repartidores.