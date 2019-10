Un incendio devora parte del Centro de Artes Escénicas de Níjar sin provocar daños personales

Bomberos asisten el incendio del Centro de Artes Escénicas de Níjar





Los bomberos de Almería han extinguido este martes un incendio que se ha desatado en el Centro de Artes Escénicas de la Villa de Níjar (Almería), ubicado en la calle Real de las Heras de la localidad, y que ha consumido parte del escenario y la parte posterior del inmueble, cuyas llamas han quedado sofocadas sobre las 15,00 horas.



Fuentes del parque de bomberos han explicado a Europa Press que fue sobre las 12,00 horas cuando los propios empleados del auditorio alertaron de llamas en el edificio, por lo que hasta el lugar se desplazaron dos dotaciones con nueve bomberos, que trabajaron sobre la zona.



Así, el fuego generó severos daños materiales en los dos niveles del espacio escénico y en el almacén del mismo, así como en el suelo, mientras que el humo se propagó por las dos plantas del edificio dejando un rastro de hollín en la estructura. No obstante, no ha habido heridos ni daños personales.



El origen del fuego aún no ha podido ser determinado, según han indicado también desde el Ayuntamiento de Níjar a través de sus redes sociales, donde han apuntado que la alcadesa de la localidad, Esperanza Pérez, se ha desplazado hasta la zona junto con otros miembros del equipo de gobierno para comprobar lo sucedido.



"No hay daños personales y los materiales serán valorados en las próximas horas", han incidido desde el Consistorio a través de Facebook una vez que ha finalizado la actuación de los bomberos.





--EUROPA PRESS--