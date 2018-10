Un estudio de la UAL confirma que la musicoterapia reduce la ansiedad en embarazadas

Un equipo del departamento de Enfermería, Fisioterapia y Medicina de la Universidad de Almería (UAL) ha comprobado por primera vez que los niveles de ansiedad en gestantes disminuyen cuando escuchan música instrumental.



Aunque otros estudios ya habían constatado las ventajas de la música durante la gestación, sobre todo enfocado al feto, esta investigación es pionera desde el punto de vista psicofisiológico. Ha demostrado, así, que los temas melódicos y sin voz generan un mayor bienestar que influye positivamente, ya que se transmite al bebé sangre con mejores propiedades.



Según los científicos, la incorporación de este método a los hospitales "no implicaría una alta inversión, y además no plantea riesgos ni para la gestante ni para el feto, frente a otros procedimientos donde se recurre a la medicación".



El estudio, publicado en la revista 'Journal of Affective Disorders', midió este trastorno durante el periodo de gestación, así como antes y después de someterse a las pruebas del monitor cardiaco fetal, y comprobar si la música era capaz de reducirlo. "Esta última es una situación donde las embarazadas suelen pasar bastantes nervios ante la incertidumbre de si todo marcha correctamente", indica la enfermera y doctora en Ciencias Médicas por la UAL Jéssica García González a la Agencia Sinc.



Las respuestas verificaron que estas melodías habían relajado al grupo que disfrutó de ellas, y que su nivel de ansiedad había descendido frente al conjunto de mujeres que no las escucharon.



MÚSICA RELAJANTE, INSTRUMENTAL Y MELÓDICA



Los investigadores realizaron un pretest y un postest a las 409 gestantes que participaron en el estudio, donde a alrededor de la mitad se les asignó la terapia musical durante la prueba del monitor cardiaco fetal y a lo largo de todo el embarazo. Los datos que se recabaron fueron "estadísticamente muy significativos": "Los niveles de presión arterial y de frecuencia cardiaca de las gestantes fueron mayores en el grupo que no se le aplicó la musicoterapia, con lo cual es un signo de que estaban más estresadas y menos relajadas", señala la experta.



El estilo de música era relajante, instrumental y melódica, en la cual no había voces. El disco recopilaba siete canciones que en total duraban 40 minutos y los sonidos que prevalecían eran los agudos, que "son los que mejor se transmiten o escucha el bebé a través del abdomen, ya que su oído está totalmente desarrollado a partir de las 24 semanas", explican los científicos de la Universidad de Almería.



Las composiciones, en las que destacan las guitarras, la flauta, el piano, el violín o el violonchelo, fueron creadas por un musicoterapeuta argentino que trabaja con embarazadas, niños pequeños y personas con discapacidad. "En este país, por ejemplo, esta disciplina está muy implantada", indican.



La investigación, realizada en el hospital Rafael Méndez de Lorca de Murcia, constata que se reduce el nivel de ansiedad de las gestantes que se acogen a la terapia musical. "Creemos que la musicoterapia aporta muchos beneficios, no solamente a nivel de reducir la ansiedad, sino de aumentar el bienestar y la relación con el bebé", explica la autora.



"TÉCNICA BARATA Y MUY ÚTIL PARA EL SISTEMA SANITARIO"



Además, asegura que puede ser "beneficioso" para el feto, ya que "son momentos que dedica la madre a estar con su hijo, a escuchar la música y estar relajada, lo que hace que, a través del cordón umbilical, pase sangre con más cantidad de oxígeno y, por lo tanto, de mayor calidad".



"Es una técnica totalmente inofensiva, barata, inocua, no es farmacológica, con lo cual, al sistema sanitario le es muy útil", comenta la especialista. No solo se han confirmado la utilidad que posee para las gestantes y para el feto, sino también para unidades de cuidados intensivos (UCI) de Pediatría.



En este sentido, García afirma que existen hospitales que la emplean en niños con bajo peso, o que están ingresados en UCI, y se ha comprobado que, al generar relajación y bienestar, entra más oxígeno en sangre y crecen o se recuperan más rápidamente.



El uso de estas técnicas, según la científica, naturaliza el proceso de gestación. "En España, el embarazo está muy medicalizado, muy enfocado a lo físico, a pruebas y no se llega a disfrutar de él como tal", subraya Jessica García.



A nivel sanitario, asegura que se puede aplicar desde el nacimiento hasta el embarazo, en enfermedades degenerativas como el Alzheimer, o en trastornos como la esquizofrenia. "Como beneficios, el efecto relajante ayuda a liberar endorfinas, que son las hormonas del bienestar y reduce el nivel de cortisol, que son las hormonas que generan estrés", concluye.

--EUROPA PRESS--