Un Curso de Verano de la UAL involucrará a la sociedad en la lucha contra el terrorismo yihadista

Expertos nacionales e internacionales tratarán temas relacionados con esta amenaza y la radicalización de una parte de la población. Se celebrará del 9 al 11 de julio en el Centro de Cultura de Cajamar



Antonio Jesús Segura

ALMERÍA.- El terrorismo vuelve a ser una de las temáticas elegidas para uno de los Cursos de Verano de la Universidad de Almería. ‘Del 11M al 17A. España frente al terrorismo yihadista’ es el título bajo el que expertos nacionales e internacionales abordarán este problema que ya existe, pero que seguirá en un futuro. “El mayor problema es que no sólo se trata de terrorismo sino una relación con una sociedad posmoderna que está generando una serie de fenómenos de mayor complejidad y es un terrorismo evolucionado y con unas características complejas”, explica Antonio Jesús Segura, director del curso junto al coronel Javier Ángel Soriano.

El curso va sobre el yihadismo, “un problema que posiblemente en el futuro en España y en otros países como Francia o Inglaterra ya es una evidencia”. De ahí la necesidad que de que la sociedad conozca este problema de seguridad al que nos enfrentamos y de “involucrarla en el conocimiento de la lucha contra el terrorismo, que no sólo es de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sino que también la sociedad debe formar parte de ella”.

Destacan los grandes profesionales a nivel nacional e internacional en la lucha contra el terrorismo yihadista que se darán cita en Almería del 9 al 11 de julio en el Centro de Cultura de Cajamar. “En España tenemos los mejores especialistas por la larga tradición que hemos tenido en la lucha contra ETA y ese trabajo ha evolucionado al terrorismo yihadista tanto en servicios de inteligencia como en expertos relacionados con la radicalización”. Además, participarán “el jefe de prensa del área Internacional de Onda Cero -que es un gran especialista en terrorismo a nivel mundial en Oriente Medio y Próximo- y vamos tener la visión y el trabajo sobre este tipo de terrorismo de la Guardia Civil, la Policía Nacional, la prensa, del sistema judicial –con la presencia de la coordinadora antiterrorista de la Audiencia Nacional, Dolores Delegado-, y de una parte del ejército especializado en la guerra yihadista”.

Es una temática de actualidad que no sólo habla de terrorismo, sino también del futuro que nos aguarda hacia una incertidumbre, “puesto que no sabemos hacia dónde vamos con respecto a este tema y sobre todo conocer qué se está haciendo y qué podemos hacer como sociedad para ayudar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Para ello es necesario tener una serie de conocimientos sobre cómo funcionan este tipo de terrorismo y cómo se podemos ayudar “y, sobre todo, ayudar a no criminalizar la población islámica y separar lo que es el salafismo -que es una secta yihadista- de la población islámica”.

Algunas de las ponencias analizarán si Almería es un campo para la yihad, el ciberespacio como amenaza terrorista, los agentes biológicos de guerra o se darán a conocer diferentes operaciones policiales llevadas a cabo contra el terrorismo yihadista.

Aún quedan plazas disponibles para participar en este curso. Los interesados pueden matricularse en: http://www2.ual.es/cverano/oferta-de-cursos/curso/36/del-11m-al-17a-espana-frente-al-terrorismo-yihadista