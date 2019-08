Un centenar de personas acude a la convocatoria de Vox en Roquetas de Mar por la agresión a un agricultor

El parlamentario andaluz Rodrigo Alonso (Vox)





La convocatoria de Vox en Roquetas de Mar (Almería) para mostrar "repulsa" por la agresión a un agricultor del municipio cuando se encontraba en el interior de su invernadero ha concentrado a alrededor de un centenar de personas este miércoles en la Plaza de la Constitución.



En el acto en el que se ha leído un manifiesto para exigir "de nuevo" una política migratoria al Gobierno que "garantice la seguridad de los españoles" y "ayuda a quienes sufren la criminalidad en las zonas de concentración de inmigración ilegal, la diputada nacional de Vox por Almería, Rocío de Meer, ha indicado que hay "un hecho cierto" que el Gobierno "no puede obviar" y que es "un problema de inseguridad que vivimos en nuestras calles".



De Meer ha señalado que, si bien el 8 de agosto fue un agricultor el que sufrió una "brutal paliza por parte de un inmigrante ilegal al que negó trabajo" mientras estaba en su finca, "mañana podemos ser cualquiera de nosotros porque hay un problema".



A la concentración también ha acudido Rodrigo Alonso, parlamentario andaluz de la formación de Santiago Abascal por Almería, quien ha afirmado que Almería "no puede ser puerto de inmigración ilegal e insegura" y ha abogado por la "expulsión a su lugar de origen de los inmigrantes ilegales".



"Los inmigrantes legales están trabajando, con ellos no hay ningún problema pero, los ilegales no pueden trabajar porque no tienen papeles y, entonces, qué hacen aquí", se ha preguntado Alonso, quien ha pedido "convenios bilaterales con países de origen para que nuestras demandas de trabajo se respondan de forma ordenada y legal, y que pasen por un sistema sanitario".



Tras afirmar que "no se le cierra la puerta a nadie sino que queremos que vengan como Dios manda", ha invitado al Gobierno y a su presidente, Pedro Sánchez, a que "use el Falcon y venga a Almería para ver cómo están los agricultores y la inseguridad que tenemos en las calles con los inmigrantes ilegales".



El grupo parlamentario de Vox ha presentado en el Congreso una pregunta dirigida al Gobierno en la que le urge a "actuar ante la inseguridad y el miedo de agricultores", quienes, según ha afirmado, "se hallan en un permanente estado de alerta por la peligrosidad de los deambulantes, los constantes robos y destrozos de sus propiedades e incluso los ataques personales que, en ocasiones, han costado la vida".



La diputada nacional de Vox por Almería asegura que existe una "creciente alarma social con el aumento masivo de la llegada de inmigrantes ilegales a nuestras fronteras" y ha preguntado por "qué medidas va a tomar el Gobierno de España para garantizar la seguridad de nuestros agricultores constantemente amenazados".



En el mismo sentido, el portavoz y teniente de alcalde de Roquetas de Mar, Francisco Barrionuevo (Vox), ha presentado en el Ayuntamiento, en el que tiene tres concejales desde las últimas elecciones, una moción para su debate en el próximo pleno en la que apunta que "las agresiones, amenazas y robos se han convertido en algo habitual entre los agricultores almerienses".



La formación que preside Santiago Abascal forma parte del gobierno local en Roquetas de Mar en coalición con el PP de Gabriel Amat y aporta tres concejales al pleno, los mismos que Ciudadanos tras ser la cuarta fuerza política más votada en los últimos comicios.





--EUROPA PRESS--