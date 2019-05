Un arroz con amigos en el cortijo o cuidar del huerto, actividades de los candidatos el día de reflexión

Acto de campaña de Adriana Valverde





Los candidatos a la Alcaldía de Almería han programado para este sábado una jornada de reflexión distendida para relajarse en compañía de amigos y familiares antes de afrontar la cita electoral del domingo, de modo que entre las actividades previstas están irse a comer con amigos fuera de los núcleos urbanos, aprovechar para cuidar el huerto o celebrar el cumpleaños de algunos allegados, según han indicado a Europa Press desde sus equipos.



El candidato del PP y alcalde de la capital, Ramón Fernández-Pacheco, ha optado por "disfrutar el día en familia", especialmente de sus hijos a los que durante estas dos últimas semanas ha visto con menor frecuencia de la deseada debido a su intensa agenda.



Así, el aspirante popular acudirá con sus pequeños a un colegio para apuntarlos a la escuela de verano antes de comer, lo que previsiblemente hará en casa, ya que entre sus objetivos está descansar y "aburrirse por un día" antes de la jornada decisiva.



La candidata socialista, Adriana Valverde, también tratará de desconectar y despejar la mente, aunque en su caso, fuera de la capital, por lo que se dirigirá con su marido y sus hijos a visitar a su madre al pueblo de su niñez para así "coger fuerzas" antes de la jornada electoral arropada por sus seres más queridos.



En un ambiente más lúdico se desenvolverá el candidato de Cs, Miguel Cazorla, quien ha organizado para todo su equipo de campaña, amigos y familiares una jornada de convivencia en su cortijo, donde ofrecerá a sus comensales un arroz con el que compartir ánimos antes del día de las votaciones.



La 'número uno' de la candidatura de IU-Equo al Ayuntamiento de Almería, Amalia Román, también prevé pasar la jornada fuera de Almería, de modo que se desplazará a Granada para compartir el día con diferentes compañeros de CCOO-A, para así darse "cariño y mucha fuerza" antes de las elecciones, ya que "son momentos que si no se comparten, no se vuelven a compartir jamás", según ha observado.



No obstante, antes de partir a la ciudad vecina, Román ha manifestado que se acercará a primera hora de la mañana a ver el estado en el que se encuentra su huerto. "Lo tengo muy abandonado", ha lamentado la aspirante de IU tras dos semanas de campaña que la han apartado más de lo normal de sus quehaceres habituales y actividades de ocio.



Para la candidata de Podemos, Carmen Mateos, la jornada de reflexión se convierte en un día de fiesta, ya que viene a coincidir con la celebración del cumpleaños de cuatro de sus más íntimos amigos, quienes tienen previsto festejarlo de forma conjunta, así que "la jornada no se presenta especialmente tranquila". El resto del tiempo lo dedicará a estar con su familia, sus mascotas y descansar.



En cuanto al candidato de Vox a ocupar el despacho del Preventorio, Joaquín Pérez de la Blanca, va a pasar un día familiar con su esposa y sus amigos para relajarse después de unos "días fuertes", de modo que aunque no prevé ningún plan especial, tiene por costumbre salir a pasear temprano con su pareja, ya que en junio esperan tener su primer hijo.

--EUROPA PRESS--