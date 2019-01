UGT y CC OO se concentran por la muerte de un trabajador tras manipular productos fitosanitarios en Almería

El trabajador fue atendido en el Hospital de El Toyo

ALMERÍA.- Aunque aún está pendiente de confirmación oficial por parte de la Administración Pública, CCOO y UGT se han concentrado en el día de hoy por la que, presuntamente, es el segundo accidente mortal en lo que va de 2019. El martes día 15 de enero, un trabajador del sector agrícola tras el manipulado de productos fitosanitarios y al llegar a su domicilio comenzó a sentirse mal, por lo que fue atendido en el centro de salud. Los días siguientes continuó trabajando, pero el viernes empeoró considerablemente y al acudir al Hospital del Toyo, falleció a los pocos minutos.

Para el Secretario General de CCOO Almería, Antonio Valdivieso, esta situación refleja la situación agrícola de nuestra provincia, donde resulta paradójica el eslogan de que “Almería Exporta Salud”, ya que en muchos casos esta “salud” no acompaña a los trabajadores y trabajadoras de este sector, cotizando muy por debajo de su jornada habitual, con contratos precarios e incluso en muchos casos ni siquiera se les da de alta. Desde el sindicato se recuerda además que, actualmente no existe por parte de los empresarios una predisposición para mejorar sus condiciones laborales, ya que las negociaciones de un nuevo convenio en este sector se encuentran totalmente bloqueadas. Junto a ello, se hace un llamamiento para que las Administraciones Públicas actúen de una vez por todas para acabar con esta situación y se recuerda que la máxima responsabilidad de la Prevención de Riesgos Laborales recae sobre los Empresarios teniendo que tomar medidas de forma inmediata para la formación de sus trabajadores y trabajadoras, proporcionando los Equipos y medios necesarios en su trabajo, así como para acabar con la precariedad laboral.

Por su parte, Carmen Vidal, Secretaria General de UGT Almería, ha querido transmitir su más sentido pésame a la familia y en especial a la mujer del fallecido que espera un bebé . Así mismo, Vidal añade “Es evidente que no se están adoptando en las empresas las medidas preventivas necesarias ni tampoco se está dando la formación a los trabajadores al respecto, por ello ,exigimos a la administración que sean rigurosos, hagan campañas preventivas e interpongan las sanciones que se estimen necesarias para aquellas empresas que no cumplan con la ley”, Finalmente, la líder sindical insiste en la necesidad de invertir en inspección, “se necesitan más inspectores que velen por la seguridad de los trabajadores y trabajadoras, por ello, desde UGT continuamos solicitando un Plan de Choque contra la siniestralidad laboral” además, para la organización sindical resulta imprescindible que se creen Juzgados especializados en Siniestralidad Laboral “para que mejore la investigación de los accidentes de trabajo y no terminen en sobreseimiento por su complejidad,” así mismo añaden, la demora de los procesos judiciales a la que tienen que hacer frente los familiares de los fallecidos la consideran “del todo inaceptable”, por lo que solicitan que, desde la Administración, “se tomen medidas urgentes para disminuir drásticamente estos tiempos de espera”.