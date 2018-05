UGT y CC OO se concentran por el último trabajador fallecido en Almería

Imagen de la concentración sindical

ALMERÍA.- Los trabajadores y trabajadoras de ambas centrales sindicales que se han concentrado a las 12 de esta mañana, frente a las puertas del edificio de los sindicatos, en repulsa por las muertes de 4 trabajadores ya, en lo que va de año en nuestra provincia.

Según Carmen Vidal, Sª general de UGT Almería, “para UGT estos datos son inasumibles. Dos trabajadores han fallecido por accidentes in itínere cuando se disponían a ir a trabajar, otro de los fallecidos se precipitó al vacío en el municipio de Adra y el último quedó atrapado por un cuadro electrógeno con la peor suerte”.



“Los accidentes de trabajo continúan incrementándose, tanto los que cursan baja como los que no. Además, se siguen notificando más accidentes sin baja”, según apunta la líder sindical, lo que se encuentra relacionado sin duda con la “presión que sufren los trabajadores y trabajadoras a diario por el miedo a perder su trabajo”. Estos trabajos que son además, en su mayoría, contratos a tiempo parcial, precarios, en los que no suelen respetarse ni los salarios que se deben abonar a los trabajadores, ni las horas que deben trabajar ni mucho menos se tienen en cuenta la formación para prevención de accidentes”. Pedimos a la administración que tome cartas en el asunto y que los PGE inviertan en prevención y en la Seguridad Social y no se dediquen solo y exclusivamente a aumentar el presupuesto de las mutuas”.



Por su parte, Antonio Valdivieso, Sº General de CCOO Almería, advierte que “en España tenemos una PRL de papel, muy bonita pero que se deja en un cajón”. No se da la formación suficiente para acabar con la lacra que sufrimos, lacra amparada por la reforma laboral que precariza el empleo y que no garantiza las condiciones óptimas de seguridad”. Además, Valdivieso añade que “la obligación de la prevención no es solo del gobierno y las administraciones con la vigilancia e inspecciones de trabajo sino de los empresarios que en estos últimos cuatro años están teniendo beneficios del 6% y no están invirtiendo lo suficiente en Prevención de Riesgos Laborales, y sí aumentan sus beneficios a costa de reducir la formación, medios y equipos necesarios para sus trabajadores/as”

Finalmente ambos sindicatos anuncian que “seguirán haciendo lo posible para que no muera ni un solo trabajador ni trabajadora más, por lo que continuarán luchando, denunciando a los que no cumplan con la legalidad y visibilizando la situación.”