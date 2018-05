UGT y CC OO exigen en Almería la derogación de la reforma de 2013 de las pensiones

El fin electoralista del PP pretende contentar a pensionistas con el incremento de la pensión de cara a las próximas elecciones, pero no derogar la reforma de 2013.



Imagen de la protesta

ALMERÍA.- Los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, han exigido a través de una concentración la garantiía del poder adquisitivo del sistema de pensiones y advierten que se trata de un problema transversal que afecta a jóvenes y mayores .



Carmen Vidal, Secretaria general de UGT Almería, ha declarado “otra vez hacemos movilizaciones en todas las provincias del Estado por las injusticias que vivimos”. Vidal, añade que “el gobierno no ha anunciado si desde primeros de año se van a garantizarán la revalorización de las pensiones y el poder adquisitivo. Sabemos que cuentan con dinero suficiente para atender esta demanda social pero no cuentan con la voluntad política necesaria para hacerlo”. La líder sindical considera que las concentraciones realizadas por ambas organizaciones sindicales han tenido repercusión en los PGE, pero no la suficiente puesto que “pretenden contentarnos con subidas electoralistas en lugar de asumir reformas estructurales que precisan de un mayor compromiso. Es necesario reestablecer el Pacto de Toledo de manera efectiva lo antes posible.”



Por su parte, Antonio Valdivieso Secretario general de CCOO añade que “resulta imprescindible implantar una fórmula de revalorización del sistema público de pensiones que pase por mejorar la calidad de los contratos de trabajo para que las cotizaciones reviertan en las pensiones. Esta es la única manera de que pueda ser permanente el equilibrio presupuestario del sistema de pensiones, por lo que la derogación de la reforma de 2013 debe ser inmediata, reforma que lastra los intereses de la ciudadanía y en concreto de aquellos y aquellas que están soportando el peso de sus familiares en peor situación: los y las pensionistas”.



Finalmente, ambos sindicalistas recuerdan que también es importante unirnos a la movilización feminista "Compromiso = Presupuesto", para exigir el cumplimiento del compromiso económico contra la Violencia de género a través del Pacto de Estado. Por lo que animan a los ciudadanos y ciudadanas a que se unan a las denuncias expresadas en el Manifiesto de la Movilización Feminista.