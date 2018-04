UGT y CC OO Almería se concentran por la muerte del trabajador fallecido en Adra

Concentración a las puertas del edificio sindical

ALMERÍA.- Representantes de los trabajadores/as han querido trasladar el pésame a la familia del trabajador fallecido además de exigir que se investigue y se depuren responsabilidades respecto al accidente con resultado de muerte de este trabajador.



En esa misma línea, Carmen Vidal, Sa general de UGT Almería ha señalado que “la temporalidad amparada por las reformas laborales está influyendo de forma negativa en la prevención de riesgos laborales puesto que, al extenderse la contratación por horas, las empresas no están facilitando la formación necesaria para el desempeño del puesto”. Por ello, Vidal añade que “las empresas que no cumplen con la legalidad deben ser denunciadas y sancionadas con el objetivo de que no mueran más trabajadores/as”.



Del mismo modo, ambas organizaciones sindicales han participado en un plan estratégico con 90 millones de euros, los cuales deben utilizarse de forma efectiva y negociarse con los agentes sociales para consensuar la manera de dar respuesta a la formación en prevención, además de solicitar que a los delegados/as de prevención que representan a los trabajadores/as en las empresas sean informados de los accidentes.



Por su lado, Antonio Valdivieso, Secretario general de CCOO Almería enfatiza que “tenemos que denunciar el que no existe suficiente control a las empresas que subcontratan tampoco respecto a las medidas preventivas que se deben tomar en todos los casos, pero sobre todo en los accidentes que se producen al precipitarse desde determinadas alturas”. Así mismo, Valdivieso insiste en “hacer un llamamiento a las administraciones que tienen competencias a que reaccionen de inmediato y tomen las medidas pertinentes para que se eviten los accidentes laborales que tanto se están incrementando año tras año en la provincia.”