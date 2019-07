UGT Almería exige soluciones para frenar la alta siniestralidad en la provincia

Imagen de la concentración sindical tras la última muerte en el tajo

ALMERÍA.- UGT y CCOO se han concentrado a las 12 de la mañana de este viernes, a las puertas del edificio sindical por el accidente laboral mortal ocurrido en la tarde del martes en una vivienda en rehabilitación, en el municipio de Berja, para reclamar medidas y soluciones de lucha contra la siniestralidad laboral.

El trabajador, de 49 años falleció tras el derrumbe de la vivienda y quedó sepultado por los escombros. Se ha guardado un minuto de silencia y mostrado las condolencias a la familia del mismo.

Andalucía actualmente encabeza los datos de siniestralidad laboral con 56 accidentes laborales mortales a fecha de julio 2019, de los cuales en Almería contamos 7 personas fallecidas. Teniendo en cuenta que en 2018 fueron en total 10, los datos muestran el crecimiento de la siniestralidad en nuestra provincia y a estos hay que sumar 27 accidentes graves. Todo ello revela que no hay una protección eficaz como exige la LPRL, que el índice de siniestralidad va en aumento y que quizás las empresas no ponen todos los medios a su alcance para verificar el efectivo cumplimiento de las normas de prevención y seguridad de los trabajadores. También cabe exigir la responsabilidad que los gobiernos tienen sobre estos hechos. Es una asignatura pendiente del Gobierno y de la Junta de Andalucía. UGT exige que se ponga encima de la mesa del diálogo social esta cuestión.

Carmen Vidal Secretaria General de UGT Almería ha expresado su pesar por el fallecimiento de este trabajador y ha querido mostrar sus condolencias a la familia del fallecido y ha incidido en que trabajar no debe suponer un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras. “Actualmente están sucediendo dos muertes diarias por el hecho de salir a trabajar por un salario digno, lo cual no va unido a la situación laboral en nuestra provincia, caracterizada por la temporalidad y la precariedad que nos trajeron las reformas laborales. Se están incrementando situaciones de estres laboral, derrames cerebrales, accidentes in itinere debido principalmente al clima de los centros de trabajo y de las empresas, y a las condiciones laborales inseguras que actualmente predominan en nuestro mercado laboral”.

Desde UGT se ha reclamado una prevención real y eficaz en las empresas. No basta con legislar si no se ponen los medios adecuados para que la prevención sea efectiva. Se insta también a extremar la vigilancia en materia laboral sobre las empresas, por parte de la Inspección, con sanciones ejemplares y con la retirada de subvenciones a las empresas que no cumplan o que tengan denuncias en materia de prevención de riesgos laborales. “Son necesarios más técnicos habilitados en los Centros Provinciales de PRL, de la Inspección y la creación de un juzgado especializado en accidentes laborales. Asimismo es necesario crear la figura del delegado de prevención sectorial que asesore y vigile la salud laboral en las empresas que no tengan representación sindical.”

Para UGT sin duda es necesario es necesaria la derogación de las reformas laborales y el establecimiento de un nuevo marco legal que combata la precariedad laboral que son las principales causas del deterioro de las condiciones de trabajo que incrementan los daños a la salud de los trabajadores y trabajadoras.