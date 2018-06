UGT Almería consulta con sus cuadros sindicales el acuerdo sobre negociación colectiva

Asamblea de UGT

ALMERÍA.- Esta mañana se ha celebrado la asamblea de consulta a los cuadros sindicales de UGT Almería respecto al Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC) de manos de la ejecutiva provincial de UGT , tal como se establece en las bases del sindicato.



Carmen Vidal, Secretaria general de UGT Almería ha comenzado su intervención aludiendo a la importancia de un acuerdo como el que se propone aunque con “algunos matices que aún se deben pulir con la patronal”. Según Vidal,” la subida salarial es el aspecto que mayor avance ha conseguido en el acuerdo ya que la COE E parece estar por la labor”. Del mismo modo, la líder sindical ha mostrado su preocupación a los impedimentos que puedan aventar a la hora de introducir esas subidas en los convenios provinciales”.



Al hilo de ello, desde la Unión Provincial se ha reiterado la conveniencia de que se produzca la derogación de la reforma laboral y la de pensiones que lleva consigo la precariedad de todos los sectores de trabajo en pro de la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras.



Por su parte el So de Salud Laboral , Medioambiente y Política Sindical de UGT Almeria, Antonio Cruz , ha explicado la importancia de conocer con anterioridad de que se someta a votación el acuerdo, las líneas sobre las que se ha trabajado.



Según Cruz , la duración de este acuerdo supone tres años (hasta 2020) de la subida salarial comprometida de un 2% anual para estos años, más 1% variable (que se concretará en la negociación, vinculado a productividad, beneficios, objetivos o absentismo laboral )y subraya que, a pesar de no ser de obligado cumplimiento para los negociadores de los convenios, sí supone algo más que adquirir un compromiso, tanto por parte de UGT como otros sindicatos y la patronal.



Del mismo modo, el representante sindical argumenta que “se prevén en el acuerdo unas cláusulas de revisión salarial ya sea en función del IPC u Otro Índice de referencia, además de la introducción de un mínimo de mil euros en los convenios colectivos, es decir, una equiparación salarial que debe realizarse durante la vigencia del acuerdo”.



Continuando su intervención , Antonio Cruz ha explicado que “UGT aboga por una ultra actividad indefinida que se prolongue durante todo el tiempo de negociación hasta la firma del siguiente convenio, además de que se formulen flexibilidad de jornadas de entrada y salida de trabajadores y trabajadoras para que se permita conciliar la vida laboral y familiar.

Del mismo modo, crear una bolsa horaria para que se pueda compensar a lo largo del año en función a la conciliación del trabajador parece ser otra medida defendida por el sindicato . Así mismo, el proceso de digitalización es otro tema que ha salido a relucir y que se ha planteado en el acuerdo, donde, según informan, “un objetivo prioritario es el de facilitar la adaptación al puesto de trabajo, con una buena formación para que el cambio no resulte traumático y que dependa de un dialogo social tripartito que facilite el reciclaje de los trabajadores y trabajadoras”.



Finalmente, el secretario de salud laboral no ha querido dejar de señalar la limitación de la subcontratación (art. 42 ET), es decir, que no se permita a las empresas externalizar sus servicios principales, sino que solo sea posible en casos extraordinarios.