UGT afirma que “1 de cada 4 almerienses ha perdido la esperanza de encontrar empleo”

Las personas paradas no confían en que el INEM les ayude a encontrar trabajo



Antonio Diego Cruz

ALMERÍA.- Según los datos publicados hoy de la Encuesta de Población Activa, EPA, la tasa de paro en Almería para este primer trimestre de 2018 se sitúa en 23,49% , es decir, somos la quinta provincia con mayor número de parados /as en Andalucía .



Así mismo, la comparativa con los datos nacionales (16,74%) no resulta más halagüeña, puesto que se supera en 6.75 puntos. Respecto a la tasa de actividad, Almería (61,36%) supera al resto de provincias Andaluzas que tienen una media de 57,08% y a la media estatal de 58,46%.



En valores absolutos, los parados/as en Almería son 82.000 personas frente a las 267.100 con empleo u ocupadas. Del mismo modo, la comparativa por sexo arroja los siguientes datos: en la provincia se contabilizan 37.300 paradas, situándonos en la tercera provincia con menor número de mujeres desempleadas ( 509.800 mujeres desempleadas en Andalucía) y 44.800 parados nos supone la cuarta posición con respecto a las demás provincias Andaluzas( 466.000 parados hombres en Andalucía).



Antonio Diego Cruz, So de Salud Laboral, Medio Ambiente y Política Sindical de UGT Almería, valora negativamente los datos que se han publicado hoy sobre la Encuesta de Población Activa, EPA, puesto que de ellos se deduce que “al bajar la tasa de actividad, la bajada del paro no resulta significativa” o lo que es lo mismo “lo comido por lo servido”. El representante sindical achaca a la precariedad del empleo y a los contratos basura la “desidia” de muchos/as almerienses para buscar trabajo. Además, añade que “hay ciudadanos, 1 de cada 4 en concreto, que no se inscriben en el INEM a pesar de encontrarse en edad laboral puesto que han perdido la confianza en que se pueda encontrar un empleo”.



Así mismo, Cruz ha querido recordar que “el mercado de trabajo ha empeorado desde las reformas laborales, se ha facilitado el despido y lesionado un instrumento tan poderoso para los trabajadores como es la negociación colectiva, por lo que desde UGT abogamos por un empleo de calidad que no castigue más a la clase obrera y exigimos al gobierno que reconozca que sus políticas están fracasando, tal como demuestra la realidad del mercado de trabajo.”