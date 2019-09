Situación de la rambla de Retamar tras las fuertes lluvias recibidas.

El sindicato UGT Andalucía ha expresado este viernes sus "condolencias" por el fallecimiento de un hombre en Almería en el marco del temporal que viene afectando a la provincia en las últimas horas, y ha realizado un llamamiento para que "no se ponga en peligro a los trabajadores".Así, en un comunicado, UGT-A ha pedido a los trabajadores que "no pongan en riesgo sus vidas por ir a trabajar", y a las administraciones que "conciencien a la ciudadanía de las situaciones de peligro".El sindicato reclama a las autoridades y a las empresas que "estos desastres naturales no afecten al empleo de los trabajadores y les permitan volver a reconstruir su vida en las mejores condiciones posibles".Según UGT-A, "este tipo de situaciones se ven agravadas por las insuficientes infraestructuras y el mal estado de conservación de los caudales de nuestros ríos", y "una de las medidas prioritarias debe ser el cuidado de los bosques y la conservación y restauración de los caudales de los ríos y los humedales, el mantenimiento de los medios de vida de millones de personas que viven y dependen de ellos para su supervivencia".Para el sindicato, "los efectos del cambio climático se están reflejando cada vez con más crudeza sobre la superficie del planeta, y más concretamente sobre nuestro país".Desde UGT-A han querido mostrar todo su "apoyo y admiración a los trabajadores de los servicios de emergencia y a las fuerzas y cuerpos de seguridad por su encomiable trabajo, arriesgando su vida para devolver a la normalidad lo antes posible las zonas afectadas".Además, el sindicato hace llegar su "solidaridad" a los familiares y afectados de una "gota fría" que "ha causado ya desbordamientos de ríos, carreteras cortadas, desalojos, evacuaciones, núcleos urbanos incomunicados y numerosos destrozos materiales", según recuerda UGT-A, que también ha lamentado el fallecimiento de dos personas en el municipio de Caudete (Albacete), debido al temporal.--EUROPA PRESS--