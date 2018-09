Tú Decides no es un interlocutor autorizado de Podemos, asegura la formación morada

El partido instrumental tenía un cometido concreto: las elecciones municipales de 2015.



Jorge León

ROQUETAS DE MAR.-Podemos ha emitido un comunicado en el que desautoriza a Tú Decides de quien dice "no es un interlocutor autorizado" de esta formación política. Recuerda que "tras muchos esfuerzos tenemos una candidatura ilusionante llamada Adelante Andalucía compuesta, no solo por los dos principales partidos del cambio Podemos e IU si no por mucha gente que no pertenece a ninguna de las dos organizaciones".

Nota de prensa

Podemos decidió concurrir a las elecciones municipales de 2015 en Roquetas de Mar bajo el nombre de Tú Decides junto con Equo y vecinos y vecinas independientes. Ahora el mapa político ha cambiado y tras muchos esfuerzos tenemos una candidatura ilusionante llamada Adelante Andalucía compuesta, no solo por los dos principales partidos del cambio Podemos e IU si no por mucha gente que no pertenece a ninguna de las dos organizaciones pero que se siente parte de esta alternativa política capaz de arrebatar la soberanía al PSOE tras 40 años a nivel andaluz. El objetivo es replicar este modelo en todos los municipios en los que sea posible. Por tanto consideramos que muchas de las candidaturas de unidad popular, entre las que se encuentra Tú Decides, ya no son el marco óptimo para sumar a más gente, estos espacios políticos se nos quedan demasiado pequeños. Tú decides, por tanto no es el interlocutor autorizado de Podemos para las próximas elecciones municipales en Roquetas de Mar.

El Coordinador Provincial de Podemos en Almería Jorge León ha zanjado hoy la polémica que se ha suscitado en el municipio de Roquetas de Mar entre el partido instrumental Tú Decides y el Círculo municipal de la formación. "Podemos Andalucía tiene una hoja de ruta para las negociaciones municipalista donde se establecen quiénes son los interlocutores válidos de la formación en cada municipio y en la provincia, en el caso de Roquetas de Mar son las personas designadas por el Círculo municipal" ha manifestado León.

"Las declaraciones de Tú Decides no hacen más que agravar una cuestión que se estaba gestionando de forma interna y al hacer un comunicado de prensa, no solo no se soluciona, si no que le da una dimensión de puertas a fuera que perjudica a la organización". Tal como ya se aclaró desde el Equipo Territorial León ha recalcado: "ningún circulo puede expulsar a nadie porque no es su competencia, eso no estaba en debate, y nos hemos visto obligados a reiterarlo repetidas veces" y, continuó, "al igual que tampoco se había acusado a la ejecutiva de Tú Decides de malversación. Ese titular alimenta el discurso del régimen de todos son iguales". El Coordinador, ha considerado una "torpeza" por parte de Tú Decides sacar esa nota de prensa, "cuando tampoco estaba en cuestión lo que en el imaginario colectivo significa malversación".

Por otro lado, León, ha manifestado su sorpresa ante la intromisión de Equo los Verdes, “Equo es un partido independiente pero para nosotras tiene poco sentido posicionarse en un problema interno de otros partidos” "Tanto Equo como quien quedé en Tú decides pueden negociar entre sí , con el PSOE, o con los partidos que estimen oportuno pero no pueden hablar en nombre de la confluencia ni de Podemos. Así mismo afirmó que "este posicionamiento (de Equo) nos sorprende y nos parece totalmente fuera de lugar. En cualquier caso hablaremos con la organización y seguro que entenderán que es un error tomar parte en algo que en realidad no les compete. Por nuestra parte no vamos a entrar en la relación que mantengan con Tú Decides porque eso estaría fuera de nuestras competencias y seria una intromisión de mal gusto".

Para finalizar el Coordinador provincial, y miembro del Consejo Ciudadano de Podemos Andalucía quiso mandar un mensaje de tranquilidad a su electorado: "En Roquetas de Mar habrá candidatura de Podemos, se están dando los pasos, porque entendemos que así debe ser, para buscar la confluencia con otras fuerzas políticas, si Tú Decides quiere ser parte en esas negociaciones lo será de forma independiente y los miembros de su ejecutiva deberían al menos replantearse seguir en Podemos o apostar por Tú Decides, no sería muy honesto estar “Al plato y a las tajás” ya que si el partido instrumental tiene intereses contrapuestos al conjunto de Podemos y no abandonan la organización ejercerían como lobby de presión a la interna.

Con este comunicado se da respuesta al cruce de acusaciones en los medios que se da por zanjado, focalizando de nuevo el debate a la interna tal y cómo se estaba gestionando por ésta organización hasta ahora.