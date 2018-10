Tú Decides e IU presentan una enmienda para reclamar un hospital comarcal completo en Roquetas

Concejales de Tú Decides e IU que han iniciado la campaña informativa

ROQUETAS DE MAR.- Tú Decides e Izquierda Unida, tal y como llevan afirmando desde el comienzo de las negociaciones entre Ayuntamiento y Gobierno regional, insisten en que “los vecinos de Roquetas necesitan que estén cubiertos servicios como maternidad, largas estancias de hospitalización y otras especialidades, algo que aún no sabemos si va a pasar, dado que no hemos podido ver el anexo del convenio donde se detalla la cartera de servicios que ofrecerá a los usuarios”, afirma Toñi Fernández, concejal de Tú Decides.

Por su parte, el edil de IU, Ricardo Fernández, señala que “hemos dado un gran paso adelante logrando que no sea el consistorio el que pague la construcción del centro hospitalario, más de treinta millones que iban a salir del bolsillo de todos los vecinos y que no correspondían a los gastos del consistorio en materia de salud, pero seguiremos luchando para que tengamos un hospital completo de referencia y no un Centro Hospitalario de Alta Resolución, como el que hay en el Toyo”.

Por otra parte, otro de los asuntos que preocupan sobremanera a ambos partidos es que la cesión de los suelos por parte del Ayuntamiento para el hospital se haga sin ningún tipo de carga o vinculación a proyectos urbanísticos pendientes “por lo que el consistorio debe realizar los cambios necesarios en materia de planeamiento y realizar la adquisición de los terrenos por la vía de la compra”, ha añadido el concejal de IU, a lo que la concejal de Tú Decides ha matizado que “esto debe ser así para que evitemos futuros conflictos que pueda haber y que pongan en peligro que se construya el hospital, como puede ser el desarrollo urbanístico de Las Salinas, que cuenta con un gran rechazo ciudadano”.

Por todo lo expuesto en el Pleno extraordinario, IU y Tú Decides continúan con su campaña ciudadana de información, que comenzará el próximo 29 de Octubre, y que va a recorrer los centros de salud de atención primaria de Roquetas a fin de que toda la población sea conocedora de que lo que se ha pactado entre el equipo de Gobierno y la Junta no es un hospital comarcal completo como pueden serlo los dos de referencia en la provincia, es decir, Torrecárdenas y Poniente, “la proximidad de elecciones lleva a estos intereses electoralistas tanto de la Junta como del Equipo de Gobierno municipal, no vamos a permitir que se juegue con la ciudadanía no dando toda la información y haciéndo creer cosas que no son. Nuestro objetivo legítimo y de regeneración democrática es buscar las mejores soluciones para el conjunto de los roqueteros”, finalizan ambos portavoces.