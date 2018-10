Tú decides e IU inician una campaña por un hospital comarcal para Roquetas de Mar

Lanzan una plataforma de participación e información vecinal en Roquetas por un Hospital Comarcal que comenzará el próximo 29 de octubre en la que recorrerán todos los centros de salud del municipio instalando una mesa informativa



Concejales de Tú Decides e IU

ROQUETAS DE MAR.- La mencionada Plataforma Vecinal, en la que están presentes, además, personal sanitario y todo aquel que quiera adherirse, instalará su primera mesa informativa en el centro de salud de Aguadulce Sur el próximo lunes 29 de Octubre desde las diez de la mañana. De este modo, se pretende abarcar todos los centros de atención primaria para que la mayor parte posible de la población sepa qué se pretende hacer desde el Gobierno municipal y cuál es la alternativa coherente que actúe en beneficio de los roqueteros.

En dichas mesas se facilitará a los vecinos un sencillo volante con un cuestionario para que apunten cuales son sus necesidades sanitarias más habituales, además de las que consideran no satisfechas en Roquetas. En base a esta encuesta, las dos formaciones, irán elaborando una propuesta de convenio alternativo con la Junta de Andalucía para que ésta construya y equipe, con fondos autonómicos, un hospital comarcal que de servicio además a La Mojonera, Vícar, Felix y Enix.

“Insistimos, una vez más, en que un Centro Hospitalario de Alta Resolución -CHARE- no es un hospital como pueden serlo Torrecárdenas o el Poniente, tal y como nos quiere vender el alcalde; se quedarían fuera servicios imprescindibles como maternidad o muchas cirugías, entre otros. Una población tan elevada como la de Roquetas precisa de manera urgente de un hospital comarcal”, señala Toñi Fernández, edil de Tú Decides en el consistorio.

Por su parte, Juan Pablo Yakubiuk, concejal de Izquierda Unida, matiza que “el Gobierno Municipal tiene sus competencias en materia de salud que no tienen nada que ver con la construcción o gestión de un hospital, se debe dedicar a temas como la limpieza viaria, la salubridad de las aguas, mantener unas playas limpias y adecuadas y, en definitiva, un municipio saludable en materia medioambiental. No es de recibo, ni ético, que el señor Amat se venda a sus ciudadanos como el salvador que va a dotar a Roquetas de un hospital, porque no es cierto”.

En este extremo, desde Tú Decides, Fernández añade que “además, de salir adelante el proyecto del CHARE, sería a costa del bolsillo de los vecinos, no tenemos que pagar los roqueteros lo que es competencia de la Junta de Andalucía”. A lo que Yakubiuk agrega que “lo que necesitamos es un hospital comarcal completo que ayude a disminuir las listas de espera en especialidades y procedimientos diagnósticos, además de crear un empleo público de calidad”.