Trea Cajamar Renta Fija, premiado como el mejor fondo RF Euro en España 2017

• El fondo Trea Cajamar Renta Fija, gestionado por Ascensión Gómez Amigó y Antonio Toribio, tuvo una rentabilidad del 3,42%, muy por encima de la media de su categoría.



Entrega del premio

ALMERÍA.- El fondo Trea Cajamar Renta Fija, gestionado por Ascensión Gómez Amigó junto con Antonio Toribio y apoyado por el grupo de estrategia y análisis de Trea AM, y comercializado por Grupo Cooperativo Cajamar, ha resultado ganador de la cuarta edición del premio del diario El Economista al mejor fondo RF Euro en España en 2017.

La rentabilidad del fondo Trea Cajamar Renta Fija se situó en el 3,42% en 2017, muy por encima de la media de su categoría y registró una volatilidad reducida de tan solo el 1,68%. En 2016 este vehículo de inversión también superó en rentabilidad a la media del resto de fondos de su categoría con un beneficio del 3,20%.

Además cabe destacar el fuerte incremento patrimonial registrado por el Fondo Trea Cajamar que fue del 157,7% en 2017 respecto al año anterior, y que en la actualidad asciende a 891 millones de euros, consecuencia de la confianza y aceptación que los clientes de Cajamar han mostrado en Trea Cajamar Renta Fija. En diciembre 2018 el fondo cumplirá tres años, tras lo que podrá ser reconocido por los rankings internacionales de fondos.

El premio fue recogido por Ascensión Gómez, responsable de Renta Fija en Trea AM, y Francisco Calvo, director de Alianzas Estratégicas de Grupo Cooperativo Cajamar, que mostraron su satisfacción por el reconocimiento que tiene el acuerdo entre Cajamar y Trea AM en gestión de fondos.

Para el director de Alianzas Estratégicas de Grupo Cooperativo Cajamar: “Este premio es una muestra más de la satisfacción de nuestra alianza estratégica con Trea, que va a cumplir el tercer aniversario a finales de este año, y quiero hacer partícipes del mismo a todos los compañeros de la red comercial por su buen hacer profesional y esfuerzo, y a nuestros clientes por seguir ofreciéndonos su confianza”.

Para Ascensión Gómez este premio, representa “el reconocimiento al trabajo y esfuerzo diario que realizamos en Trea AM y nuestro modelo de gestión para ofrecer las mejores rentabilidades a nuestros partícipes. Antonio Muñoz, Director General de Trea AM, añadió que “así mismo es un reconocimiento a la alianza y trabajo conjunto con nuestro socio Cajamar”.

Sobre Trea AM

Trea AM es una de las principales gestoras independientes españolas de activos, especialista en crear soluciones a medida para clientes institucionales, como fondos para terceros, con activos bajo gestión superiores a 4.600 millones de euros. Entre sus principales socios está el Grupo Cooperativo Cajamar. En los fondos para terceros su gama de fondos Trea AM se enfoca en renta variable ibérica y europea, renta fija y mercados emergentes. Entre los fondos alternativos, se encuentran los fondos de Private Equity y los de Trea Direct Lending. www.treaam.com