Planta de Lloseta

El sindicato UGT ha alertado de que el Plan de Industrialización acordado por Gobierno, Junta y Cemex para la comarca del Almanzora ante el cese de actividad en la fábrica de la multinacional cementera en Gádor (Almería) "cambia" 200 puestos de trabajo "fijos, ocupados por personal de alta cualificación" por 34 empleados "de baja cualificación, mal remunerados, contratados como autónomos, eventuales o en subcontratas".En un comunicado que firman los trabajadores de la compañía mexicana ante el inicio este lunes de las conversaciones por el ERE extintivo que afecta también a la planta de Lloseta (Baleares) señala que la "reducción" en la oferta laboral supondrá para la provincia una "pérdida adquisitiva cercana al millón de euros mensuales en salarios"Añade que Cemex "piensa recolocar" a una "magnífica plantilla" en "puestos de menor exigencia y peor remunerados lejos de nuestra tierra, para explotarla levantando las otras plantas que Cemex tiene medio obsoletas, fruto de la falta de inversiones y el maltrato a su personal"."Si no sabe como sacar rendimiento a tanto talento y experiencia, ofrezca la oportunidad a quien sepa hacerlo. Venda la fábrica y sus canteras a otros que nos están manifestando interés en hacerse con este recurso infravalorado por Cemex y dennos la oportunidad de seguir creciendo", remarca.El comunicado hace referencia, asimismo, a los seis proyectos presentados por la ministra de Industria, Reyes Maroto, para la comarca y critica su "poca entidad"."Más parecen obeceder a unas maniobras evasivas de conservación de licencias de explotación de las canteras que a la generación de un recurso necesario en un mercado ya saturado por empresas de Almería dedicadas a la producción de hormigón", indica en relación a las plantas de hormigón y áridos que, según subrayan, "requieren de poca inversión con requerimiento mínimo de plantilla de escasa cualificación".Con respecto a la planta de pretratamiento de residuos para combustibles, lamenta que en Almería ya hay empresas que se dedican a eso. "Lo que es necesario son instalaciones que faciliten el tratamiento final y la planta de Gádor, con una inversión apropiada, resolvería este problema medioambiental que está tomando niveles alarmantes en la provincia".En alusión al "único proyecto con un desembolso importante", la planta fotovoltáica, afirma que la multinacional cementera "no se juega un duro y representa grandes beneficios para los promotores y un impacto a la economía local que nos llena de vergüenza".Tras afear la "connivencia" de Gobierno y Junta andaluza, que se han "conjurado para invitar a la miseria y la emigración a unas 300 familias", UGT urge a Cemex a "hacer los deberes" e invertir en propuestas de cambio tecnológico "que se han puesto encima de la mesa para llegar a 2021 con una fábrica más eficiente". "Las subvenciones y los subsidios no los queremos", concluyen los trabajadores.--EUROPA PRESS--