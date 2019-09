Trabajadores de 'Tierras de Oria' destacan que la autopsia del joven dictamina que no hubo extralimitación

El centro de menores 'Tierras de Oria' de Almería





Los trabajadores del centro de menores 'Tierras de Oria' en Almería han trasladado este viernes que el informe de autopsia del joven de 18 años I.T., fallecido en julio en estas instalaciones, "dictamina" que la intervención de los profesionales fue "sin extralimitarse en la fuerza" y que la "fatalidad del hecho fue ajena" a su actuación.



En un comunicado, han remarcado que los resultados aportados al Juzgado de Instrucción 1 de Purchena revelan que "se cumplió el protocolo establecido en estas situación especiales", en alusión al estado de agresividad que sufría el joven cuando fue contenido por los trabajadores.



"Se produce lo que anunciábamos, un desenlace impredecible no deseado ni querido por nadie, pero que deja intacta la impecable labor que realizamos los trabajadores en el centro de internamiento de menores infractores 'Tierras de Oria'", han indicado los sindicatos UGT, CCOO y USO.



La autopsia realizada al cadáver de I.T, a cuyo informe ha tenido acceso Europa Press, ha concluido que su muerte se trató de "una muerte violenta de tipo accidental" en custodia de un paciente psiquiátrico "en estado de agitación, que acontece durante el proceso de contención mecánica".



No obstante, los forenses precisan que "no se ha detectado en el cuerpo del joven signos objetivos de uso de una fuerza extralimitada sobre el fallecido, tales como lesiones o signos sugerentes de sofocación o de compresión torácica intensa, en los hallazgos de la autopsia".



En su comunicado, los trabajadores de este centro, quienes ha subrayado que siguen "lamentando la pérdida de Iliass" porque "un hecho tan dramático no se olvida, señalan que lo que pasó "es la antítesis, todo lo contrario, a lo que realizamos en 'Tierras de Oria'" y han recordado que queda constancia en informes emitidos, que, a su paso por diversos centros de internamiento, protagonizó "numerosos episodios violentos hacia otros menores, hacia el personal del centro y hacia sí mismo, en algunos casos, actos de extrema violencia".



Al hilo de esto, han apuntado que el juzgado instructor ha citado a declarar a los trabajadores que participaron en la intervención y han pedido "transparencia" al tiempo que ham mostrado su disposición "a colaborar para el esclarecimientos de la muerte del joven".



Los trabajadores han lamentado "el daño irreparable, utilizando el dolor ajeno de forma vil y miserable para desacreditar e intentar desestabilizar" que se ha ocasionado a los profesionales del centro.



Por último, han invitado a todo el mundo "para que solicite permiso, nos visite y compruebe in situ, el trabajo que desarrollamos con menores, perfiles cada vez más complicados y difíciles que ésta, nuestra sociedad, está generando, pero que nosotros con la más sincera humildad, afrontamos, intervenimos y procedemos de la mejor manera que sabemos".





