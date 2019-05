Torrecillas (UCIN) pasa de gobernar con dos ediles en Albox a una rotunda mayoría absoluta sobre PP y PSOE

La Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) que encabeza el actual alcalde de Albox (Almería), Francisco Torrecillas, ha ganado con una amplísima mayoría absoluta en el municipio ya que dobla en concejales a la segunda fuerza más votada, el PP.



La lista de Torrecillas, quien ha estado gobernando en minoría de dos ediles desde octubre de 2017, ha copado el 54,8 por ciento de los votos y ha alcanzado los diez escaños con 2.958 respaldos.



Los 'populares' liderados por Juan Pedro Pérez han restado apoyos con respecto a 2015, ya que entonces obtuvieron siete ediles y este domingo lograron cinco escaños en la corporación local.



El PSOE de Rogelio Mena, quien aspiraba a revalidar la victoria que alcanzó en 2015 y que le aupó a la Alcaldía que abandonó a los pocos meses para cumplir una pena de dos años y medio de inhabilitación, se queda con tan solo dos concejales y el 11,30 por ciento de los votos de los electores albojenses, lo que supone 610 papeletas.



Precisamente con la marcha por imperativo legal de Mena, quien ha perdido con respecto a hace cuatro años casi 2.000 apoyos, se sucedieron los cambios en la Alcaldía, que tuvo hasta tres ocupantes en el anterior mandato, marcado también por las denuncias por vía penal que se han cruzado los candidatos.



A Rogelio Mena, que creó la marca Socialistas Albojenses, le sustituyó Sonia Cerdán. Poco después el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anuló su nombramiento al considerar que contravino la Ley Electoral al ser investida por un partido distinto al que se presentó a las elecciones.



Finalmente, el PSOE pactó con Ciudadanos Libres y Unidos (Cilus) la Alcaldía para evitar que el PP se la arrebatase y Francisco Torrecillas, único concejal de la formación independiente, terminó siendo el alcalde.



No obstante, en octubre de 2017, el PSOE rompía de manera "definitiva e irrevocable" el pacto de gobierno después de que esta, según argumentaron, no hubiese aceptado "ninguna de las condiciones" que se acordaron para aupar a la Alcaldía a Francisco Torrecillas.



Ciudadanos, que concurría por primera vez a la Alcaldía de Albox, se ha quedado fuera del pleno como en su día se quedó IU, que en esta ocasión no se ha presentado.



En las elecciones de 2015, el PSOE copó el 49,84 por ciento de los votos y logró nueve ediles mientras que el PP se quedó en siete concejales con un 38,69 por ciento de lo escrutado. Cilus logró un acta de concejal con el 7,03 por ciento de los votos.





--EUROPA PRESS--