Torrecillas (Cs): “La Cámara de Cuentas sigue esperando las cuentas de 2017 de Lucainena de las Torres”

El portavoz y concejal de Ciudadanos en esta localidad ha recordado, además, que “de esta manera no tenemos constancia de la ejecución presupuestaria del Consistorio lucaineno”



José Miguel Torrecillas

LUCAINENA DE LAS TORRES.- El portavoz y concejal de Ciudadanos (Cs) Lucainena de las Torres, José Miguel Torrecillas, ha requerido al primer edil del municipio que presente las cuentas de 2017 ante, precisamente, la Cámara de Cuentas. “Tememos que, al igual que ha pasado en otros municipios, recibirá el requerimiento de este organismo, ya que debieron comunicarse antes del 1 de noviembre. Esto puede conllevar sanciones y, lo más preocupante, que se retengan las aportaciones previstas del Estado”, ha apuntado el portavoz de la formación naranja en el Consistorio lucainense.

“La falta de transparencia ha cruzado ya fronteras que no se pueden permitir. Ya no sólo gobierna a espaldas de su municipio, sino que también sin respetar organismos tan importantes como la Cámara de Cuentas”, ha resaltado Torrecillas. El edil de Cs ha recordado, además, que esta “ausencia de información”, implica que “no tengamos constancia de la ejecución presupuestaria de nuestro Consistorio. No sabemos si realmente se están aplicando las inversiones previstas en esos presupuestos o no. Y estamos hablando de las cuentas de 2017”.

Torrecillas ha detallado que será la propia Cámara de Cuentas, tal y como ha procedido con otros municipios almerienses en la misma situación, la que enviará una notificación urgiendo al Ayuntamiento para que a la mayor brevedad proceda a dar cumplimento a la obligación legal de rendir cuentas a través de la Plataforma para la Rendición de Cuentas, es decir, “hablamos de algo obligatorio y no que cada uno elija qué hacer o no de la forma que mejor le apetezca”. Además, esta situación se traslada al Ministerio de Hacienda, al que se le advierte y se le comunica qué municipios incumplen con esta obligación, para que tomen las medidas oportunas en lo que a las retenciones que pudieran acordarse se refiere. “Esto implicaría que Lucainena de las Torres dejaría de recibir las transferencias corrientes que percibe del Estado para garantizar los pagos municipales. Nos encontraríamos ante un hecho bastante grave por la ineptitud del alcalde del municipio”, ha apuntado Torrecillas.

Pero las consecuencias no se quedan ahí, en esa retención de las transferencias. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y el Buen Gobierno, el incumplimiento de la rendición de las cuentas municipales supone una infracción muy grave en materia de gestión económico-presupuestaria, con la sanción correspondiente. “Sin embargo, seguimos siendo testigos de cómo la pasividad del alcalde está por encima de cualquier cumplimiento con la Ley. Ya no sólo es que no responda ante las necesidades de sus vecinos, es que oculta las cuentas con lo que ello supondría”, ha aseverado el portavoz de Cs Lucainena de las Torres.