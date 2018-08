The Juergas Rock crece en su segunda jornada y recibe el viernes, entre otros, a Loquillo y Bad Religion

Aspecto del festival en su segundo día

ADRA.- Quien probó un festival lo sabe… y si es The Juergas Rock de Adra (Almería) más todavía. Si la música se apagó en la madrugada del miércoles al jueves pasadas las seis de la madrugada, apenas cinco horas más tarde los conciertos volvían al escenario gratuito Ac(g)ustico con la terna de actuaciones en este formato más íntimo y relajado. Así, Víctor Guirado, Alpargata y el conocido cantante de Reincidentes, Fernando Madina, junto a Javi PPM, protagonizaron la primera sesión de este formato. Mediterranean Roots fueron, por su parte, los encargados de abrir una nueva sección del festival, ‘La Hora Emergente’, que promueva la difusión de bandas jóvenes llamadas a ser referentes de futuro.



Tras ellos, fue el turno de la sección EntrevistARTE. En un ambiente distendido, propio de sobremesa relajante, el periodista y crítico musical Javier M. Alcaraz conversó con Fernando Madina, sobre la trayectoria de Reincidentes, banda con más de 30 años de historia en la escena musical, marcado por su implicación social.



Y si de inauguraciones iba el día, las encargadas de abrir el escenario principal del recinto del Juergas, junto a la playa, fueron las ganadoras del concurso de bandas, Las Sexpeares, punk con matices de grunge que fueron llenando poco a poco el recinto para disfrutar de la primera jornada del cartel de abono. Precisamente fue el punk, en sus distintas derivaciones, quien protagonizó la jornada del jueves, con el corte clásico y rockero de Parabellum, de vuelta a los escenarios, el más melódico de Kaótiko, que se estrenaron a lo grande en el evento almeriense, o el festivo y bullicioso de Boikot, que una vez más demostraron por qué es una de las bandas más demandadas en todos los festivales del país y por qué ponen el Juergas ‘patas arriba’ cada vez que lo pisan.



El público de Adra rugió y de qué manera con Gatillazo, la banda liderada por Evaristo Páramos (ex La Polla Records), única formación que ha estado en la seis ediciones de The Juergas Rock Festival. El punto más bailón del día lo pusieron el divertido de Juantxo Skalari y La Rude Band, con repertorio inolvidable de Skalariak, y las notas jamaicanas de The Skatalites, un clásico del género con décadas de legendaria trayectoria. La madrugada, a altas horas, se cerró con la sesión de rock electrónico de Gomad! & Monster, que sustituyeron la baja de última hora (por lesión en el telón de Aquiles) de los franceses La Phaze.

Mañana, segundo día de abono y entradas por día

Mañana será un día histórico para Adra porque recibirá a dos nombres legendarios para la historia del rock internacional y nacional: Bad Religion y Loquillo. Para el viernes, 3 de agosto, las entradas tendrán un precio de 30 euros y se contará, en el escenario principal con la presencia de dos de los cabezas de cartel, Loquillo y los norteamericanos Bad Religion, además de O’Funk’Illo, Green Valley, Hamlet, Poncho K, Zoo y Lendakaris. Además, por el escenario Ac(G)ustico desfilarán La Otra, Rupatrupa y El Niño del Albayzin, además de Funkiwis en La Hora Emergente y el recital del poeta Manolillo Chinato, que también protagonizará el EntrevistARTE.



Por último, el sábado, 4 de agosto, será cuando pasen por el Juergas dos de los nombres propios del momento, cada uno en su género: Rozalén y La Raíz. Ese mismo día actuarán en el escenario principal Juanito Makandé, Narco, Los De Marras, Soziedad Alkohólika, Trashtucada y Segismundo Toxicómano. Las entradas para el sábado tendrán un precio de 30 euros. El 4 por la mañana habrá conciertos acústicos de El Niño de la Hipoteca & Ferrán Exceso, Técanela y Pedro Pastor, concierto de La Regadera en La Hora Emergente y Alen Ayerdi (batería de Marea y Ciclonautas y director del sello discográfico El Dromedario Records) en EntrevistARTE.