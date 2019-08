Reunión de la Intermunicipal del PSOE ejidense

ALMERÍA.- El secretario general de los socialistas almerienses preside el primer encuentro de la Intermunicipal del PSOE de El Ejido, que nace como órgano para dar respuesta a las necesidades de todos los núcleos, y que fija su primer objetivo en el ámbito educativo para cuestionar por qué aún se desconoce el estado de los grandes proyectos pendientes en los centros de Matagorda y Las Norias de Daza, o la licitación de uno nuevo en Almerimar

El secretario general provincial del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha presidido esta semana la constitución de la Intermunicipal del PSOE de El Ejido. Un órgano que nace en este municipio para aglutinar las principales demandas y reivindicaciones de todos y cada uno de los núcleos que conforman la localidad ejidense, y que está integrado por los concejales y representantes socialistas en el Ayuntamiento y en las diferentes juntas locales, así como por miembros de la propia ejecutiva local.

En este primer encuentro, que arrancó con la intervención del secretario general y portavoz de los socialistas ejidenses, José Miguel Alarcón, quien realizó una radiografía de los principales temas que centran el interés de los vecinos del municipio; la Intermunicipal de El Ejido fijó su primer objetivo en conocer el estado en el que se encuentran los importantes proyectos pendientes en materia educativa en esta localidad. Y es que como ha recordado Sánchez Teruel, “el alcalde de El Ejido antes era muy reivindicativo cuando gobernaba el Partido Socialista en la Junta de Andalucía pero ahora es dócil, sumiso y está callado”.

En este sentido, el secretario general de los socialistas a nivel provincial ha matizado que “llevamos ocho meses perdidos con el gobierno de la derecha en la Junta de Andalucía”, y que desde este municipio no se entiende que, por ejemplo, su alcalde no pida ahora “que se licite ya el proyecto del nuevo centro educativo en Almerimar, o las actuaciones pendientes en el IES Murgi”, así como tampoco se pronuncia sobre cuándo se producirá “el inicio de las obras del Colegio de Matagorda o las que estaban pendientes en Las Norias de Daza”, concretamente en el IES Francisco Montoya o en el antiguo Colegio de La Paz. En la misma línea, Sánchez Teruel ha apuntado que los socialistas ejidenses, “tanto a través de las juntas locales como del propio Ayuntamiento van a conseguir ponerle las pilas al alcalde”, el cual, “una vez pasaron las elecciones municipales parece que se ha ido de vacaciones, que ya no le interesa tanto la actividad en el municipio”, si bien “es nuestra responsabilidad desde la oposición conseguir que estén pendientes” de estos importantes asuntos en materia educativa.

De igual modo, durante el primer encuentro de la Intermunicipal del PSOE de El Ejido también se planteó la necesidad de que el Ayuntamiento ejidense lleve a cabo las labores propias de mantenimiento y conservación en los diferentes centros educativos del municipio de cara al inicio del próximo curso escolar, que arrancará el 1 de septiembre. “Quedan apenas tres semanas y a día de hoy no se ven obras por ningún sitio de mantenimiento y conservación”, ha aclarado Sánchez Teruel, por lo que ha pedido que “no se retrasen más, porque ya van tarde”.

