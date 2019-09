Suspenden la búsqueda de desaparecidos en aguas de Cabo de Gata tras el rescate de dos hombres

El Helimer 401 vuelve a entrar en servicio en su base de Alvedro





Salvamento Marítimo ha suspendido la búsqueda iniciada en la tarde de este martes después de que dos varones fueran rescatados en aguas próximas a Cabo de Gata cuando se encontraban en el mar y uno de ellos indicara que viajaban en una patera en la que iban otras 15 personas que habían partido de Argelia hacía cinco días.



Fuentes de Salvamento Marítimo y de Policía Nacional han indicado las severas "contradicciones" en las que han incurrido ambos varones tras el rescate, con versiones completamente diferentes sobre los motivos por los que se encontraban en el mar en el momento de ser rescatados así como sobre cómo había transcurrido la travesía.



Los medios de rescate mantuvieron una "ampliar cobertura" de búsqueda durante la tarde del martes, tanto con medios aéreos como marítimos, después de que, tras el rescate, se encontraran los restos de una patera semihundida sin ocupantes, aunque no se encontraron a más personas.



Por su parte, los dos varones que fueron evacuados por el Helimer 205 hasta el Puerto de Almería quedaron bajo custodia policial, de modo que uno de ellos ha sido conducido al centro de acogida temporal de extranjeros (CATE), donde ya cuenta con una orden de expulsión, mientras que el otro ha sido conducido a un centro hospitalario para la realización de pruebas rutinarias al mostrar signos de malestar.



Fue sobre las 11,48 horas cuando se recibió un aviso del buque mercante 'Reunion Bay' en el que alertaba de la presencia de un hombre en el mar, sin chaleco salvavidas, a unas 40 millas al este-surete de Cabo de Gata, por lo que se movilizó el helicóptero Helimer 205 para su rescate.



A su llegada, el medio aéreo divisó a dos personas que fueron sacadas del mar con la ayuda de los rescatadores. Desde Salvamento se solicitó una ambulancia de soporte no medicalizada para atender a los dos varones una vez alcanzaran tierra, si bien se encontraban en un aceptable estado de salud pese a mostrar signos de hipotermia.



Según la versión ofrecida a las autoridades por los rescatados, la patera en la que viajaban y que ha sido encontrada por Salvamento semihundida en el mar, habría partido de las costas de Argelia hace cinco días con un total de 17 personas, quedando a la deriva.



Así, y según sus primeras versiones contradictorias en varios aspectos, durante la travesía habrían perdido a varios de sus ocupantes, de modo que los dos últimos días habrían viajado ellos dos solos, por lo que creen que no hay más supervivientes. Pese a todo, el helicóptero Helimer 205 junto con una patrullera francesa incluida en la operación Indalo peinaron la zona en busca del resto de los ocupantes.





--EUROPA PRESS--