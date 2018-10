Susana Díaz visita la comunidad de regantes Cuatro Vegas





La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha indicado este miércoles que va a pedir al Gobierno que las infraestructuras hídricas de interés general del Estado "tomen celeridad" en cuanto a su ejecución porque "son claves y fundamentales" para el sistema productivo y para que el agua "no se convierta en poder".



Así lo ha trasladado a los medios antes de una reunión con los regantes almerienses y la Mesa del Agua de Almería en la sede de Cuatro Vegas en Viator, donde ha señalado que la puesta en marcha de estas infraestructuras posibilitará que "exista igualdad de oportunidades" para los productores, que se sirven de este "recurso fundamental".



En esta línea, Díaz ha adelantado que le planteará al presidente del Gobierno en su reunión de este jueves la necesidad de abaratar los costes energéticos que soportan los productores andaluces.



La presidenta ha entregado a los regantes almerienses, representados en la Comunidad General de Usuarios, las concesiones de 12,89 hectómetros cúbicos de agua para el riego. Con esta entrega, Díaz ha asegurado que "se le da más tranquilidad a los regantes, más seguridad y más potencia en el mercado internacional", según les ha trasladado.



Díaz ha destacado la eficacia en el consumo de agua de los productores andaluces y, en particular, los almerienses, que es "14 veces superior al de cualquier huerta del norte de España al aire libre". Así, ha agradecido el "esfuerzo" que llevan a cabo estos productores para reutilizar aguas depuradas y ofrecer, al mismo tiempo, "un servicio de primer nivel". "Las cosas se han hecho bien", ha resumido.



La líder del Ejecutivo andaluz ha incidido en que "el agua es vital para Andalucía y para Almería en particular", donde se registra aún "un déficit hídrico importante". Junto a las concesiones entregadas, la presidenta ha destacado el esfuerzo en materia de infraestructuras por parte del Gobierno andaluz y ha incidido en que "tenemos que seguir trabajando dentro de los acuerdos de la Mesa del Agua para seguir dando calidad, optimizando y siendo eficaces y eficientes en el consumo".



"La 'marca España', en la que la 'marca Andalucía' es clave, tiene un sello de calidad en los productos hortofrutícolas almerienses", que "están ayudando de manera considerable a que los datos de las exportaciones sean muy positivos", ha valorado.



Díaz, que se ha referido a las ayudas vigentes para incorporación de jóvenes o modernización de explotaciones, ha señalado, respecto a las perspectivas del sector agroalimentario, que "quien llene la despensa, va a ser una potencia en el futuro".



"CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS" CON EL AVE



Por otra parte, la presidenta ha vuelto a exigir que la llegada de la Alta Velocidad a Almería se produzca en "los plazos que se nos prometieron, en 2023", con lo que ha reiterado al Gobierno de España "celeridad" en los proyectos y obras así como que AVE cuente "con las capacidades que necesita Almería y Andalucía".



"No somos un punto de llegada, sino un punto de salida, y debemos tener una conexión de primer nivel tanto en la vertiente mediterránea como atlántica", ha señalado la presidenta, que ha reivindicado el transporte ferroviario "de calidad y de primer nivel".



En esta línea, ha señalado el "crecimiento económico, la generación de riqueza" y la "capacidad puntera de nuestros productores, que se están haciendo un hueco por merito propio en el mercado internacional" así como en los "derechos de los ciudadanos" a contar con una línea ferroviaria de Alta Velocidad en los plazos comprometidos.





--EUROPA PRESS--