Pintadas con las que ha amanecido este jueves la sede de Roquetas de M





La presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha condenado este jueves las pintadas con las que ha amanecido la sede del partido en Roquetas de Mar (Almería) en las que se lee proclamas tales como 'El Valle no se toca', 'asesinos' o 'criminales'.



A través de su cuenta en la red social Twitter, Díaz ha indicado que las "pintadas de intolerantes" no van a "frenar" la "lucha" por la recuperación de la memoria histórica y ha trasladado su apoyo a los compañeros socialistas de este municipio del Poniente almeriense.



"Esto demuestra que aún queda mucho por hacer", ha remarcado la presidenta andaluza sobre unos hechos que ya han sido denunciados por la Agrupación municipal del PSOE en Roquetas de Mar ante la Policía Local.



En declaraciones a Europa Press, su secretario general, Manolo García, ha indicado que recibieron el aviso del acto de vandalismo "de unos vecinos" de la zona y ha lamentado que la "intolerancia aún siga persistiendo" como demuestra que se produzcan incidentes de este tipo.



García ha afirmado que han presentado denuncia ante la Policía Local y ha apuntado que la sede está situada muy cerca de las dependencias del Ayuntamiento roquetero que cuenta con un sistema de vigilancia con cámaras de seguridad.



"Sabemos que va a ser difícil localizar al autor de las pintadas por las cámaras están dirigidas hacía el perímetro del Ayuntamiento y es difícil que pasase por allí pero pensamos que estas acciones no pueden quedar impunes", ha dicho.



Al hilo de esto, ha indicado que es la primera vez que la sede socialista roquetera es objeto de vandalismo y ha señalado que ya han dado parte al seguro para que se proceda a la "limpieza del mármol y de los carteles de la casa del pueblo".



"Este acto tiene un significado y hay que combatirlo desde la firmeza democrática, apostando siempre por la tolerancia y el civismo", ha concluido.

--EUROPA PRESS--