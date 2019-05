El subdelegado, a la derecha, en una reunión en El Ejido para hablar de Balerma





El subdelegado de Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente, ha insistido este jueves en que la actuación prevista para restaurar el paseo marítimo de Balerma y la playa de Las Cuevecillas obedece a una "obra de emergencia" que se aprobó de "manera extraordinaria" por el Ministerio para la Transición Ecológica, "pese a que algún dirigente se haya instalado en la idea de que esto debe aprovecharse para hacer una solución integral sostenible de toda la costa", según ha manifestado sin hacer mención expresa del alcalde en funciones de El Ejido, Francisco Góngora (PP).



Después de que el regidor popular calificara de "muy decepcionante" la reunión mantenida con el secretario de Estado de Medio Ambiente en funciones, Hugo Morán, al entender que el Gobierno no da una "solución definitiva y estructural" a la erosión de la costa de Balerma, el subdelegado ha recordado en declaraciones a Europa Press que la obra planificada se debe a "los temporales de noviembre", que dieron lugar a la erosión de la playa y la rotura del paseo marítimo.



De la Fuente ha dicho que "la posición del Ministerio ha sido siempre la misma" y que "el entorno económico no ha cambiado", con lo que ha recordado que esta fue una de las cuatro actuaciones priorizadas por el Gobierno "para toda la costa" en este año mediante una aportación de 200.000 euros. Con ello, confía en que los trabajos se inicien "a corto plazo" ya que se adjudicaron hace dos meses y medio.



"No sé que falta explicar para que entienda que una obra de emergencia es una obra de emergencia para resolver los problemas que produjo los efectos del temporal", ha recalcado antes de considerar que "el suflé de la campaña política ha levantado un poco y ha distorsionado el enfoque" de este asunto, por lo que una vez pasada la campaña política, ha apelado "al sentido común y a la responsabilidad de los dirigentes"



De otro lado, De la Fuente ha incidido en que se ha encargado un estudio "pagado con fondos europeos" para la evaluación "integral" de "toda la costa de Almería", con el que analizar los efectos de deterioro del litoral en su conjunto y establecer "un plan de actuación estructural y programado que permita planificar inversiones para anualmente incluir en los presupuestos".



"También parece que se olvida que estamos en unos presupuestos prorrogados desde 2017 y con ellos la capacidad inversora de un Ministerio es limitada", ha añadido antes de insistir en su apelación al "sentido común, a la responsabilidad y a la lógica".





--EUROPA PRESS--