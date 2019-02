Miguel Zea, primero a la derecha, en una foto de archivo junto al anterior Subdelegado





El subdelegado de Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente, ha encuadrado este miércoles la reciente destitución del jefe del centro de coordinación de Salvamento Marítimo de Almería Miguel Zea, que fue relevado de su cargo el pasado sábado, a "algunas decisiones sobre 'modus operandi', sistemas operativos y reestructuración de efectivos" que se han adoptado a través del nuevo mando único, desde donde se ha evaluado en los últimos meses qué es "mejorable y rectificable" en la estrategia migratoria, con lo que Salvamento "ha debido tomar la decisión de un relevo".



"Me he enterado como ustedes, por la prensa", ha asegurado en declaraciones a los periodistas De la Fuente, quien sin embargo ha puntualizado que ya ha tenido la oportunidad de saludar al nuevo responsable, Manuel Barroso. "Aquí todos estamos de paso, yo también estoy de paso", ha dicho el subdelegado, para quien "no hay que darle más importancia" a este asunto que ha situado en los relevos propios de puestos de libres designación.



Con esto, el representante del Gobierno en Almería ha rechazado ciertas "elucubraciones" que ha leído "en la prensa" y que "no siempre reflejan la realidad", si bien no ha precisado qué cuestiones considera que no están basadas "en la veracidad" al tiempo que ha remitido al mando único para conocer "la realidad" de dicho relevo, puesto que es él quien "la sabe". "Sé que ha habido un cambio, un relevo, igual que hay cambios en mandos porque se van a otros destinos", se ha limitado el subdelegado.



De la Fuente ha asegurado que Gobierno se encontró a su llegada "una auténtica ola de llegada de inmigrantes" y "ninguna previsión para hacerle frente", por lo que "tuvo que tomar decisiones sobre la marcha, destinar recursos económicos y medios para intentar resolver de la manera más eficaz posible una presión diaria que nos desbordó al final del año".



"Almería en 2016 recibió 2.000 inmigrantes, en 2017 llegamos a 5.000 y terminamos 2018 con 12.000", ha puesto como ejemplo el subdelegado, para quien ante esta situación hubo que "dotar de una infraestructura que efectivamente afectaba a todos los barcos de Salvamento Marítimo" y crear "un mando único para coordinar las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de las ONG y de todas las estructuras del Estado implicadas en este proceso".





--EUROPA PRESS--