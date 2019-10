Stop Desahucios consigue una prórroga para un vecino de Huércal de Almería enfermo y con un menor a su cargo

Crespo: "Juan Manuel padece un Linfoma de Hodgkin y durante la negociación, sin previo aviso, La Caixa había programado el alzamiento para mañana martes 8 de octubre a las 10:30hs, celebro el acuerdo conseguido por Stop Desahucios y espero que se llegue a una solución definitiva en estos meses de prórroga".



Imagen de la protesta frente a La Caixa

ALMERÍA.- El parlamentario de Adelante Andalucía ha acompañado al afectado y a la Plataforma Stop Desahucios esta mañana en su protesta ante la oficina de La Caixa en el Paseo de Almería, "La actuación de La Caixa ha sido inhumana, cruel y cobarde, Juan Manuel necesita un alquiler social y la entidad no sólo se lo deniega, a pesar de su enfermedad y de que su hijo, menor de edad, conviva con él en la vivienda, sino que había programado el alzamiento de su vivienda a traición".

En la mañana de hoy Diego Crespo ha estado apoyando a Stop Desahucios en la protesta convocada por la plataforma anti-desahucios frente la oficina de La Caixa en el Paseo de Almería. La protesta ha sido convocada ante el inminente desahucio de Juan Manuel, vecino de Huércal de Almería, el cual padece un linfoma de Hodking y en cuya vivienda vive junto a sus dos hijos, uno menor de edad. Tal como ha explicado Crespo la notificación del alzamiento por parte de La Caixa se producía mientras había una negociación en curso para lograr una solución.

El parlamentario andaluz ha denunciado que "no sólo La Caixa es la que está actuando de una forma inhumana, las administraciones públicas siguen mirando hacia otro lado cuando se producen situaciones como la de Juan Manuel, no ofrecen alternativas y no abordan la necesidad de ofrecerlas".

Crespo plantea varias soluciones a las administraciones: por un lado la construcción de viviendas sociales, "nuestro porcentaje de viviendas sociales públicas respecto a otros países de la Unión Europea, es ínfimo" ha explicado el diputado. Otra opción es forzando a las administraciones a llegar a un acuerdo con el SAREB, un banco rescatado con dinero público, para que ponga a disposición sus viviendas como alternativa. Y finalmente, otra alternativa, son acuerdos entre la administración y los grandes tenedores de vivienda, principalmente bancos y en menor medida con fondos buitre. "La necesidad de un fondo de viviendas para que las personas puedan tener acceso a la vivienda, tanto jóvenes como personas en situación de vulnerabilidad es necesario y las administraciones no quieren llevar esto a cabo porque les supone enfrentarse a los grandes bancos y fondos buitre que quieren seguir especulando con la misma" ha declarado Crespo.

Finalmente Crespo ha mostrado su preocupación cuando durante el transcurso de la protesta, Juan Manuel, la persona en riesgo de desahucio, ha tenido que abandonar la misma al sentirse indispuesto. "La situación que está viviendo agrava su enfermedad, encontrarse con una orden de alzamiento de su vivienda cuando estaba en un proceso de negociación con La Caixa le ha generado mucha tensión" explicó el diputado de Adelante Andalucía, que ha querido destacar que: "la prórroga de tres meses lograda hoy no es casualidad, es fruto de la presión social a La Caixa, esperemos que pasado este periodo no nos encontremos de nuevo ante la puerta de la oficina de La Caixa porque no se haya logrado un acuerdo, y que se solucione definitivamente la situación de Juan Manuel y su familia".