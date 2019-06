Sólo el 14% de la superficie invernada de la provincia de Almería tiene asegurada su producción

Jornada sobre seguros agrarios organizada por Coag

ALMERÍA.- COAG Almería celebró el pasado viernes 21 de junio una jornada en Vícar donde acudieron más de cincuenta agricultores de toda la provincia para conocer información sobre las características, garantías y novedades del Seguro creciente para hortícolas bajo cubierta (Línea 306)

Según Agroseguro, en la provincia de Almería el porcentaje de asegurados no llega apenas al 14% en el plan de seguros del 2018. Por este motivo, COAG Almería ha intensificado su labor de asesoramiento y contratación sobre el seguro agrario LÍNEA 306 para todo agricultor que desee proteger su cosecha y estructura durante todo el ciclo productivo.

El seguro agrario de cultivos protegidos está dedicado única y exclusivamente a hortalizas bajo cubierta, aunque también son asegurables las estructuras de invernadero junto al mismo. Los riesgos que cubre este seguro son el pedrisco, la helada, el viento, riesgos excepcionales como un incendio, virosis o resto de adversidades climáticas.

Los periodos de contratación de la Línea 306 son desde el 1 de junio de 2019 hasta el 15 de septiembre de 2019, si se incluye en el aseguramiento todos los riesgos climáticos junto con la virosis. “Debemos de tener en cuenta que la cobertura de virosis se debe contratar antes de los quince días después del trasplante” añade Moreno. Sin embargo, si los asegurados no quieren incluir el riesgo de virosis en su póliza de seguros, la fecha de contratación se amplía hasta el 30 de octubre.

Durante la jornada también se han expuesto varios ejemplos orientativos sobre los precios del seguro por hectárea según el tipo de cultivo, variando así según lo contratado por el asegurado. Por ejemplo, asegurar la producción del tomate por hectárea aproximadamente sería de 600€, si añadimos su estructura sería de 750€. El calabacín se puede asegurar su producción desde 350€ y junto con estructura 500€. El pimiento California se puede asegurar desde 200€ la producción y con estructura por 350€.

Novedades

Este año, gracias a COAG Almería se han aumentado los precios de indemnización del pimiento California naranja pasando de 0,60€/kg a 1€/kg, y el precio del pepino ha subido de 0,47€/kg a 0,55€/kg.

¿Con quién contrato?

El Responsable de Seguros Agrarios de COAG Andalucía recuerda que “esta Organización Agraria está trabajando todo el año en la mesa de interlocución de seguros agrarios junto con ENESA, Agroseguro y las demás administraciones para proponer cambios y mejoras para que el seguro agrario esté cada vez más adaptado a las necesidades de los agricultores. “Estar en esta mesa de trabajo significa, además, que en COAG Almería conocemos hasta el más mínimo detalle del Seguro Creciente para Hortícolas Bajo Cubierta (Línea 306)”, añade.

Es por este motivo, comenta Antonio Moreno, que los productores deben asegurar su explotación agraria con personal cualificado y no con entidades bancarias o corredurías de seguros que no están a pie de campo ni en las mesas de trabajo de seguros agrarios. “Nos encontramos con agricultores que no han contratado el seguro a través de COAG, y hemos visto que éste ha pagado de más o de menos por la póliza de su explotación lo que ha provocado en caso de siniestro, problemas con la peritación ya que ésta no estaba adaptada a las necesidades de su invernadero”, concluye Moreno quien anima a los agricultores a pasar por su oficina de COAG Almería más cercana o llamar al 950 554 433 para pedir presupuesto sin compromiso.