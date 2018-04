Sofocado un incendio en una vivienda en la Plaza de San Pedro que obliga a desalojar a sus ocupantes

Plaza San Pedro





Los Bomberos han extinguido un incendio declarado en la madrugada de este martes en una vivienda de un bloque de pisos de la Plaza de San Pedro de Almería capital en el que no se han registrado heridos, aunque sus moradores no han podido ser realojados a causa de los daños materiales registrados.



Según informa el servicio unificado de emergencias 112 Andalucía, el fuego se inició sobre las 02.00 horas cuando se recibió la llamada de un ciudadano que solicitaba la presencia de los servicios de emergencia por un incendio declarado en la sexta planta.



Acto seguido se activó de inmediato a efectivos de los Bomberos de Almería, la Policía Local y la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES). El fuego, originado en el salón, se propagó por toda la vivienda, por lo que sus inquilinos no han podido ser realojados tras la intervención.



Los vecinos de otros inmuebles del edificio también dejaron sus viviendas de forma preventiva durante la actuación de los servicios contra incendios, en la que no se han registrado heridos.

--EUROPA PRESS--