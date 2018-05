Sindicatos y profesionales se concentran este martes por la agresión a un facultativo en Torrecárdenas

Consultas externas del Hospital Torrecárdenas





Los sindicatos profesionales del sector sanitario han convocado una concentración este martes en la puerta principal del Hospital Torrecárdenas de Almería ante la presunta agresión física que el expresidente del Sindicato Médico y exconcejal del Ayuntamiento de Almería, el facultativo Nicasio Marín, sufrió el pasado viernes mientras sustituía a un compañero por parte del hermano de un paciente.



En declaraciones a Europa Press, Marín ha lamentado los hechos denunciados ante las autoridades, en los que según su relato, fue el hermano de un paciente de unos 40 años quien acudió al lugar después de que su madre mostrara discrepancias sobre la atención recibida y le "golpeara", tras lo cual consiguió zafarse aunque posteriormente volvió a ser zarandeado en los pasillos "en presencia de todo el mundo" hasta que un guarda de seguridad redujo al supuesto agresor.



El perjudicado ha lamentado este tipo de actitudes que, a su parecer, reflejan "una pérdida de convivencia básica", ya que según se ha referido, en la provincia se dan en torno a las 40 agresiones física a médicos anualmente. "No es normal que se condonen como comportamientos normales", ha explicado el médico.



Según Marín, se trata de la primera vez en 34 años de ejercicio en cuatro centros hospitalarios que ha sufrido una agresión así. "Es una cuestión de azar, no hay un motivo concreto", ha asegurado antes de apuntar que es "duro" mantener la disposición ante este tipo de casos, ya que el perjudicado "representa a la sanidad pública" y tienen que seguir su labor.



En este sentido, ha destacado el largo proceso que sigue posteriormente el perjudicado al tener que ser reconocido y acudir a interponer la denuncia, entre otros trámites. "A la víctima no se le allana el camino, sino que se le ponen barreras", ha valorado al respecto.



Desde el centro hospitalario han condenado esta agresión ya que "este tipo de conductas no tienen justificación y tienen que erradicarse". Así, fuentes sanitarias han informado a Europa Press de que se han activado el protocolo ante agresiones y se van a poner a disposición del perjudicado las medidas de apoyo psicológico y de asesoramiento jurídico.



La gerencia del complejo hospitalario ha anunciado además que se unirá a la protesta convocada a las 11,00 horas en el centro por Sindicato Médico Almería (SMA), Sindicato de Enfermería (Satse), Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y Federación Andaluza de Técnicos (FATE).

--EUROPA PRESS--