Serrano: “Ni como concejal de Cs en la oposición ni como candidata he solicitado la construcción de un centro MENA”

La número uno en la lista de Ciudadanos para la Alcaldía de Huércal de Almería pide al resto de partidos políticos “que no atribuyan acciones o iniciativas a Cs. Si tanto se fijan en nosotros es porque tienen poco que ofrecerles a los vecinos”



Almudena Serrano

HUÉRCAL DE ALMERÍA.- “Ni como concejal de Cs en la oposición ni ahora como candidata he solicitado la construcción de un centro MENA”. Así lo ha dicho Almudena Serrano, la candidata de Ciudadanos (Cs) a la Alcaldía de Huércal de Almería, tras las afirmaciones que están realizando desde otros partidos, como el PSOE. “Curiosamente, nos choca que el PSOE utilice ese asunto como arma arrojadiza cuando, de haber existido, debería ser una iniciativa loable. Sin embargo, lo que queremos dejar claro es que para hacer política no hace falta inventar o intentar atacar si lo consideran con un tema tan delicado, a un partido político”, ha aseverado la número 1 de la formación naranja al Ayuntamiento huercalense.

De esta manera, Serrano ha querido dejar claro que “Ciudadanos sí defiende a estos Menores Extranjeros no Acompañados y lo hemos hecho mediante una iniciativa que presentamos en el Ayuntamiento y que contó con el respaldo del PP y la abstención de los otros grupos políticos”. En esta moción se solicitaba al Gobierno Central que colaborase con la Junta de Andalucía para llevar a cabo planes espaciales de atención ante la saturación que están sufriendo los centros de menores en Andalucía, “a los que ya están en marcha, para que se solucionara con urgencia esa situación que estaban padeciendo, ya que durante este verano pasado se multiplicó la llegada de menores extranjeros no acompañados. En esta moción no solicitábamos la creación de un nuevo centro. Además, fue una iniciativa que Cs presentó en todos los ayuntamientos donde tenemos representación”, ha aclarado la ‘alcadable’ de Cs en Huércal de Almería.

“No entiendo por qué ahora adjudican peticiones de obras, centros o espacios a Ciudadanos y además lo hacen como algo negativo. Que se preocupen de aquello que quieran ofrecerles a los vecinos a través de sus programas y no nos atribuyan reclamaciones o anuncios que no hemos registrado en ninguna parte”, ha advertido Serrano. Además, ha insistido, “desde Cs Huércal de Almería seguiremos reclamando al Gobierno Central que incremente sus esfuerzos para atender los centros de menores de Almería y a estos niños que llegan solos a nuestros país”.