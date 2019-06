Sepultura y Macaco encabezan el cartel del Juerga’s Rock Festival 2019, que actuarán el 3 de agosto

Cartel del festival

ADRA.- El anuncio del concierto en exclusiva en España de los brasileños Sepultura y la presentación del nuevo disco de Macaco lideran el último avance del cartel para la séptima edición del Juerga’s Rock Festival. Junto a ellos, la despedida de los escenarios de Berri Txarrak, la vuelta de Koma, los italianos Talco, Desakato o Soziedad Alkohólika encabezan cuatro días de conciertos de los que desde hoy se conoce la programación por días.

The Juerga’s Rock Festival ha anunciado esta mañana en la rueda de prensa convocada la distribución por días del cartel para su séptima edición. Cuatro días de conciertos entre los que destacan la fecha en exclusiva en España de la banda brasileña Sepultura y el artista Macaco.

Sepultura, la mítica banda de metal brasileña, actuará en exclusiva en Adra este verano, siendo su única fecha en España para este 2019. El festival abderitano se convierte así en cita obligada para los miles de seguidores de este mítico grupo que solo pasará por nuestro país para actuar en la próxima edición del Juerga’s Rock Festival. Junto a ellos, Macaco y la presentación de su próximo disco que verá la luz el próximo mes de mayo encabeza el listado de conciertos que tendrán lugar del 31 de julio al 3 de agosto en la localidad almeriense.

A estas dos bandas, que consiguen personificar la fusión de estilos que caracteriza al festival abderitano desde sus inicios, les acompañan otras cinco últimas confirmaciones con sonidos metal, electrónicos y hip-hoperos. Los madrileños Djs Gomad&Monster han sido los encargados de abrir este último bloque de confirmaciones. La llamativa mezcla de Rock y Electrónica de este grupo de Djs, que ha puesto música a videojuegos y teloneado a artistas como The Prodigy, llegará este verano a la nueva edición del Juerga’s Rock. La nota más hip-hopera de este último bloque la pone la joven rapera Anier, que en solo dos años se ha convertido en uno de los grandes talentos femeninos del rap nacional. Bebiendo también del rap llegan las tres últimas bandas anunciadas para el Juerga’s Rock 2019: Sons of Aguirre y su nuevo proyecto junto a la banda de metal Scila, que presentarán en Adra su primer trabajo como formación, “Azul/Rojo”, y una de las bandas pioneras del Rap-metal español, los granadinos Hora Zulu, que llegan al festival con su recién estrenado sexto disco, “La Voz Del Amo”. Por último, y también presentando nuevo trabajo, Lágrimas de Sangre, que actuará por primera vez en el festival almeriense. Con todos los grupos para su escenario principal, los del escenario de conciertos en acústico (“Escenario Ac(G)ústico”), y los que darán el pistoletazo de salida a tres días de festival en la Fiesta de Bienvenida de la noche del 31 de julio, queda oficialmente cerrado el cartel de The Juerga’s Rock Festival 2019.

Los abonos para el Juerga’s Rock 2019 pueden adquirirse en la página web del festival www.thejuergasrockfestival.com y en la plataforma de venta online Wegow (www.wegow.es) a un precio de 51€ (más gastos de gestión). Después del tercer avance de cartel, el festival activó la venta de las parcelas del “Villajuergas”, el camping habilitado con sombras, seguridad 24 horas y servicios como minimarket o tomas de agua y luz. Las parcelas del “Caravaning”, la zona acondicionada para caravanas y furgonetas del festival, también están disponibles a un precio de 50€. Ambas zonas de acampada pueden reservarse a través de la web del festival junto a los abonos “Total Immersion” o los viajes oficiales organizados por el festival desde Madrid, Granada, Murcia, Málaga o Almería.