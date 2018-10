Seguimiento masivo de la huelga de prisiones en el Acebuche

Cerca del cien por cien de los trabajadores de la cárcel almeriense ha respaldado la convocatoria para exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos en septiembre



Protesta a las puertas de la prisión

ALMERÍA.- El seguimiento de la huelga de prisiones, convocada para hoy desde el ámbito nacional, ha tenido un seguimiento masivo en El Acebuche, de cerca del cien por cien de los trabajadores según informa la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, junto al resto de sindicatos convocantes. Según apuntan, no ha habido incidentes destacables y los servicios mínimos, aunque abusivos, se han desarrollado con total normalidad.

Tal y como señala el responsable provincial del sindicato de Administración General del Estado y portavoz de Instituciones Penitenciarias, José Hernández, “no cejaremos en exigir a que, desde la Administración, se sienten para hablar con nosotros de la propuesta económica que ellos mismo nos hicieron en septiembre y que fue retirada dos días después”. Entre otras medidas, la proposición recogía la reclasificación de los centros y la adecuación del marco salarial a las cargas de trabajo reales y de responsabilidad.

En Almería, unos 350 trabajadores estaban llamados hoy a la primera de las seis jornadas de huelga, que en cifras nacionales alcanza los más de 24.000 funcionarios de prisiones convocadas por CSIF y el resto de organizaciones sindicales representativas en el sector para exigir al Gobierno que desbloquee el conflicto laboral que sufre este colectivo. Las siguientes movilizaciones están previstas para el próximo viernes, día 26, y también los días 6, 8, 13 y 15 de noviembre.

“No vamos a consentir la falta de respeto que se ha infligido a los empleados públicos de prisiones por parte de la Administración con la excusa de la restricciones presupuestarias, necesitamos que dé comienzo una negociación real y no vamos a parar hasta conseguirlo, instamos al Gobierno a que reclasifique los centros y adecue el salario de los trabajadores de Instituciones Penitenciarias acorde a las cargas de trabajo”, ha reiterado Hernández. Según explica el responsable de AGE, la Administración Penitenciaria no puede obviar que sin personal no puede cumplirse los objetivos de seguridad, reeducación y reinserción social.