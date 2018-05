Se gradúan en Almería los primeros estudiantes con discapacidad intelectual en capacitación para el empleo

La Universidad de Almería vive una entusiasta imposición de becas de la primera promoción del curso oficial de cualificación profesional del Programa de Formación para el Empleo de jóvenes con discapacidad intelectual y el rector les agradece su ayuda hacia un campus inclusivo



Foto de familia de los graduados

ALMERÍA.- Una fuerza arrolladora y enormes ganas de ocupar su lugar en la sociedad, más la alegría de vivir la experiencia universitaria, han marcado la primera imposición de becas de este curso 2017/2018 para los 14 estudiantes del curso de Cualificación Profesional para el Empleo. “Para vosotros el día de vuestra graduación es un día especial, pero tenéis que saber que para nosotros también lo es”. Así lo ha destacado el rector de la UAL, Carmelo Rodríguez quien ha resaltado que: “Vuestro éxito como estudiantes es nuestro éxito como universidad”. Estos jóvenes con discapacidad intelectual han sido parte del campus, y una pieza fundamental en el deseo de Carmelo Rodríguez: “Vamos paso a paso en nuestro objetivo de ser una universidad inclusiva, y este año lo hemos conseguido al convivir con vosotros, que habéis aprendido mucho, pero nosotros también”.

Financiado por Fundación Once y el Fondo Social Europeo, “no se dudó en hacer propuestas y ser parte del grupo de 15 universidades que han participado del programa”, pero además el rector ha asegurado el ‘mañana’: “Seguiremos presentándonos a las convocatorias, pero si desaparecen, haremos todo lo posible y buscaremos debajo de las piedras para que no se interrumpa nunca este Programa de Formación para el Empleo de jóvenes con Discapacidad Intelectual”. A su juicio, “esta formación debe generar un cambio social que permita que la búsqueda de empleo no sea una labor tan ardua ni tan difícil, que las tasas de empleo no arrojen tantas diferencias, sabiendo que la discapacidad intelectual es el 40% del total de la juventud con discapacidad”. Rodríguez Torreblanca ha agradecido la involucración de alumnado y profesorado, sin olvidar las familias y ASALSIDO, personalizando en Pilar Sánchez e Isabel Martínez.

Esta última, comisionada para Universidad, Juventud y Planes Especiales de Fundación ONCE, ha resaltado el papel de las universidades en la consecución de una vida autónoma y feliz de los jóvenes, “tener expectativas es fundamental”, con 235 estudiantes en España en esta primera promoción y una felicitación expresa para la UAL: “Es una apuesta estratégica de futuro que cambia el horizonte de estos jóvenes y también la lógica de la universidades, siendo Almería pionera”.

Por su parte, Pilar Sánchez, delegada del Rector para la Diversidad Funcional y también directora del curso, ha preferido hablar de “facilidades” y no centrarse en “las dificultades de encajar una formación de este tipo en la formación universitaria”. Muchas satisfacciones en “una tarea muy gratificante, resolviéndose las dificultades, que las ha habido, con voluntad, con compañerismo y sobre todo con buen humor”.

Carmelo Rodríguez se ha encargado de llamar uno a uno a los estudiantes para el feliz momento de la imposición de becas, y ha arrancado un aplauso para Lola Rodríguez, de ASALSIDO, por su extraordinario trabajo. La profesora Inmaculada Gómez Becerra ha ejercido de madrina de la promoción, “un honor”, y les ha reconocido a los chicos y chicas “capacidad, esfuerzo, constancia, entusiasmo y curiosidad”.

Por último, Isabel Parras, vicepresidenta de ASALSIDO, ha hablado de “momento histórico en Almería” por “abrir puertas y eliminar barreras para las personas con discapacidad intelectual en ámbitos en que hasta ahora ellos y ellas tienen vetados”. Marina Egeda y Adolfo Maldonado, en representación de sus compañeros, han reconocido haber pasado “un año fantástico superando miedos y barreras, un año importante que no se olvidará en toda la vida”. El final de fiesta se ha vivido con música flamenca de ‘Zarrita’ y ‘El Niño de la Fragua’ y todos ellos bailando sobre el escenario, sabiendo disfrutar de un momento único y compartir su alegría.