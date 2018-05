Se elevan a 103 las personas rescatadas a bordo de tres pateras en aguas del Mar de Alborán

Salvamento Marítimo, en el hallazgo de una patera en Mar de Alborán





Salvamento Marítimo ha rescatado a once varones de origen magrebí de una patera que fue avistada a 64 millas al sur de la isla de Alborán, de forma que con ellos se elevan a 103 las personas rescatadas este lunes de un total de tres pateras, entre ellas siete mujeres de origen subsahariano.



Según han confirmado a Europa Press fuentes de Salvamento Marítimo, la Guardamar Polimnia que rescató a las 92 primeras personas de dos pateras --una con 55 personas y otra con 37-- ha llegado al Puerto de Almería sobre las 16,00 horas y ha desembarcado ahí a 48 hombres y cinco mujeres, mientras que el resto han sido llevados al puerto de Motril (Granada) a donde llegarán sobre las 19,30 horas.



Por otra parte, la Salvamar Spica tenía su hora prevista de llegada a las 17,20 horas al puerto pesquero de la capital almeriense, donde los once hombres junto con las otras 55 personas llevadas hasta allí serían atendidas por un equipo de respuesta inmediata ante emergencias (ERIE) de Cruz Roja.



Esta última patera fue avistada poco antes de las 12,00 horas por el avión 'Cóndor II' que participaba en las labores de búsqueda del resto de infraembarcaciones, por lo que se dio aviso a Salvamento Marítimo que movilizó una de sus naves con base en el puerto de Almería.



La primera alerta de pateras llegó sobre las 8,00 horas, cuando un particular avisaba de la salida de las costas de Charrana de una neumática con cerca de 40 personas durante la madrugada mientras que, posteriormente, desde una ONG se avisó de la salida de una segunda embarcación.



Con esto, se movilizó la Guardamar Polimnia al tiempo que se dio aviso a los medios desplegados por la zona, con lo que fue el buque del Frontex 'Valpas' el que sobre las 11,15 horas alertó de la presencia de una patera con 53 hombres y dos mujeres a 14 millas al sureste de la Isla de Alborán.



Asimismo, el avión 'Cóndor II' alertó 15 minutos después de la presencia de una segunda neumática con 32 hombres y cinco mujeres a dos millas al sur de la mencionada isla, de modo que junto con los ocupantes de la otra patera, fueron rescatados por la Guardamar Polimnia, que finalizó el trasbordo de todos ellos sobre las 11,55 horas.





