Se crea una plataforma en defensa de 'Los Coloraos' y su monumento de cara al bicentenario de su fusilamiento

Monumento a los mártires por la libertad 'Los Coloraos'





La plataforma ciudadana para la conmemoración del bicentenario del levantamiento de Los Coloraos 1824-2024 se ha presentado este jueves para reivindicar que, de cara a la celebración de los 200 años del fusilamiento de los 22 liberales conocidos como los mártires por la libertad, se cuente con un homenaje "digno" conforme al evento y además se proteja el monumento que, en su recuerdo, se erige en la Plaza Vieja de la capital.



Según ha explicado ante los medios la portavoz de la plataforma, Carmen Ravassa, el monumento conocido popularmente como 'El Pingurucho' debe permanecer en el centro de la Plaza de la Constitución así como recuperar su carácter como cenotafio para albergar los restos mortales de Los Coloraos, que actualmente reposan en un "nicho viejo y sin arreglar en el cementario".



Para la entidad, el monumento debe permanecer en la Plaza Vieja, que es "el sitio idóneo, en el corazón del casco histórico", y no en ningún otro espacio lejano al Ayuntamiento, por lo que se han opuesto a los planes municipales de trasladar el monolito a la entrada este del parque Nicolás Salmerón con la remodelación de la casas consistoriales y la urbanización de la plaza.



En esta línea, han resaltado el "valor simbólico" del monumento en representación de la libertad. "En muchas ciudades del mundo sus monumentos a la libertad son un icono de difusión universal y en Almería parece que hay gente a la que no le convence que esto nos represente y sea un homenaje a la libertad", ha opinado Antonio Gil, miembro de la plataforma.



El ente, que agrupa más de un centenar de seguidores, cree necesario "respetar" la actual ubicación del monumento, dado que un cambio de ubicación podría suponer su deterioro. "Intentarlo sería su destrucción, una destrucción encubierta como traslado", han opinado.



En el mismo sentido, la agrupación ha recalcado que no está adscrita "a ningún partido" político, por lo que ha reprochado las voces que los identifican como "una pandilla de rojos" cuando defienden el monumento. "A todos los que nos une esta plataforma nos anima el sentimiento de libertad y trabajamos para que este monumento nuestro permanezca vivo y duradero", han apuntado.



El monumento, como símbolo de su memoria, posee un alto significado cívico y está perfectamente contextualizado frente al Ayuntamiento, por lo que "consecuentemente ha de ser tratado con el respeto debido a su historia, simbolismo y significado", han detallado los miembros de la plataforma en su manifiesto, en el que llaman a la sociedad y a sus instituciones a "vertebrarse en torno a esta efeméride" y así "mantener vigente el espíritu" de los fusilados.

--EUROPA PRESS--